Ефремов сделал «политическое» заявление

Устроивший смертельное ДТП актер Михаил Ефремов объяснил роль политики в своем уголовном деле. По словам адвоката артиста Эльмана Пашаева, актеру названивают украинские журналисты с вопросом о политической подоплеке его уголовного дела, так как смертельная авария произошла незадолго до голосования по поправкам в Конституцию.

По словам адвоката, Ефремов заявил, что «ни Путин, ни кто-то другой» не просил его садиться за руль автомобиля в роковой вечер, когда была совершена авария, пишет «Московский комсомолец». Пашаев заявил, что актер попросил его сделать «политическое заявление» за него, подчеркнув, что не имеет никакого отношения к оппозиции и политике в целом.

«Ничего не имею против личности Путина. Почему я должен плохо относиться к человеку, который нас кормит — нас, людей искусства, деятелей кино. Ведь все мы помним, в каком упадке была культура раньше… Я артист, клоун, а не оппозиционер», — заявляет Ефремов.

Ефремов также поручил передать, что не разбирается в политической части поправок к Конституции РФ, однако считает «очень хорошими» меры социальной поддержки.

8 июня Михаил Ефремов устроил смертельное ДТП в центре Москвы. Тогда он находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения, в его крови были обнаружены следы наркотиков. Суд, как напоминает RT, отправил его под домашний арест до 9 августа. Ему грозит до 12 лет колонии.