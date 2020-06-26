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Собчак пригрозила российскому изданию словами из песни Маликова 

Lenta.ru 29 минут назад
Собчак пригрозила изданию словами Маликова
Фото: @xenia_sobchak
Телеведущая Ксения Собчак прислала угрозу главному редактору издания Wonderzine Юлии Таратуте после публикации статьи, содержащей критику ее шуток о чернокожих. Об этом сказано в заявлении редакции на сайте.
Материал «„Не дождетесь“: Что не так с шутками Ксении Собчак» вышел 17 июня. Собчак связалась с главредом издания, заявив, что текст ей не понравился.
«Разговор был мирным, и телеведущая даже пыталась поспорить о расизме, на этот раз устно», — говорится в сообщении.
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Однако после того, как компания Audi, амбассадором которой несколько лет была Собчак, расторгла с ней договор, телеведущая перешла к угрозам. Она обвинила Таратуту в публикации заказной статьи, а в ответ на вопрос, шутка это или хамство, написала:
«Скоро узнаешь. Я просто так это ****** [недостойное поведение] не оставлю. Такой мерзости я от тебя не ожидала. Все вернется, как поется в песне Дмитрия Маликова!) И это не угроза — это просто песня, если что».
Редакция издания расценила сообщение телеведущей как угрозу и сочла недопустимым такой способ ведения диалога.
«Невозможно представить себе, чтобы подобное письмо, получи его редактор современного западного СМИ, воспринималось бы как шутка или неудачный подбор слов», — отмечается в заявлении Wonderzine.
Ранее в июне журналистка на своей странице в Instagram опубликовала шуточный видеоролик в поддержку американцев, вышедших на протесты после смерти Джорджа Флойда, с песней «Убили негра» группы «Запрещенные барабанщики».
«Миннеаполис, я с тобой. Смотреть со звуком», — говорилось в подписи к видео. В настоящее время пост удален со страницы.
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