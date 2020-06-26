Друг раскрыл гигантские заработки Ефремова

Не менее 40 млн рублей зарабатывал в год актер Михаил Ефремов. Как рассказал друг семьи актера, который не пожелал назвать своего имени, Ефремов сумел обеспечить приличной недвижимостью своих детей, а также приобрел в собственность загородные дома в Подмосковье и в Юрмале.

«Артист был очень востребован в последние годы. Он гастролировал со спектаклями, снимался в кино и сериалах, выступал на закрытых мероприятиях», — рассказал друг семьи агентству Nation News.

Он отметил, что артист уже успел получить гонорары за проекты текущего года.

Друг семьи также рассказал об особой любви актера к свои наследникам. По его словам, он никогда не скупился на подарки для детей, организовывал шикарные свадьбы и покупал им недвижимость. Так, по квартире в центре Москвы Евремов-старший купил для своих сыновей — Николая и Никиты, а Анне Марии досталась в наследство квартира матери артиста.

Ранее адвокат Михаила Ефремова, находящегося сейчас под домашним арестом из-за смертельного ДТП, заявил, что у артиста в ночь на пятницу произошёл сердечный приступ, напоминает RT. Адвокат подчеркивает, что Михаил Ефремов постоянно изъявляет желание помочь семье погибшего, оплатив различные расходы.

Михаил Ефремов совершил ДТП 8 июня в центре Москвы. В состоянии опьянения он начал выезжать на встречную полосу и столкнулся с другим автомобилем. В результате ДТП погиб водитель машины, в которую врезался актер. Ефремова поместили под домашний арест до 9 августа. Позднее он записал видеообращение в котором раскаивался и предлагал семье погибшего всяческую помощь.