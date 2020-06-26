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Друг семьи Ефремова раскрыл гигантские заработки актера 

Ura.Ru 1 час назад
Друг раскрыл гигантские заработки Ефремова
Фото: РИА Новости
Не менее 40 млн рублей зарабатывал в год актер Михаил Ефремов. Как рассказал друг семьи актера, который не пожелал назвать своего имени, Ефремов сумел обеспечить приличной недвижимостью своих детей, а также приобрел в собственность загородные дома в Подмосковье и в Юрмале.
«Артист был очень востребован в последние годы. Он гастролировал со спектаклями, снимался в кино и сериалах, выступал на закрытых мероприятиях», — рассказал друг семьи агентству Nation News.
Он отметил, что артист уже успел получить гонорары за проекты текущего года.
Стало известно, сколько зарабатывал Михаил Ефремов
Друг семьи также рассказал об особой любви актера к свои наследникам. По его словам, он никогда не скупился на подарки для детей, организовывал шикарные свадьбы и покупал им недвижимость. Так, по квартире в центре Москвы Евремов-старший купил для своих сыновей — Николая и Никиты, а Анне Марии досталась в наследство квартира матери артиста.
Ранее адвокат Михаила Ефремова, находящегося сейчас под домашним арестом из-за смертельного ДТП, заявил, что у артиста в ночь на пятницу произошёл сердечный приступ, напоминает RT. Адвокат подчеркивает, что Михаил Ефремов постоянно изъявляет желание помочь семье погибшего, оплатив различные расходы.
Михаил Ефремов совершил ДТП 8 июня в центре Москвы. В состоянии опьянения он начал выезжать на встречную полосу и столкнулся с другим автомобилем. В результате ДТП погиб водитель машины, в которую врезался актер. Ефремова поместили под домашний арест до 9 августа. Позднее он записал видеообращение в котором раскаивался и предлагал семье погибшего всяческую помощь.
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Шоу-бизнес , Московская область , Юрмала
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