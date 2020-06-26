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«Нет моральных сил»: смерть матери подкосила Певцова и его жену 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Смерть матери подкосила Певцова
Фото: пресс-служба Дмитрия Певцова
Смерть матери морально подкосила актера Дмитрия Певцова и его супругу Ольгу Дроздову. Напомним, Ноэми Роберт ушла из жизни в начале июня на 92 году жизни.
Еще в феврале Певцов поздравлял родительницу с днем рождения, подмечая, что очень гордится ею и верит, что главный человек в его жизни проживет как можно дольше. 9 июня женщины не стало: чтобы пережить трагедию, Певцов закрылся в себе.
Как рассказала Ольга журналистам, Ноэми ушла из жизни в кругу семьи. Все происходило постепенно: близкие старались сделать многое, чтобы отодвинуть страшный миг. Дроздова подметила, что кончина Роберт не стала ни для нее, ни для Дмитрия неожиданностью, но оттого боль также не стала меньше. Сейчас Дроздова активно ищет работу, о чем наглядно говорит ее статус в социальных сетях.
«Сейчас совсем нет моральных сил», — объяснила свой отказ от интервью Ольга в беседе с «Комсомольской правдой».
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Комментарии 2
Шоу-бизнес , Дмитрий Певцов , Ольга Дроздова , Комсомольская правда
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