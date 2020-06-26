Федосеева-Шукшина испугалась за Алибасова

Советская и российская актриса Лидия Федосеева-Шукшина почти месяц пыталась выйти на связь с Бари Алибасовым. Поэтому, когда ей сообщили о месте нахождения супруга, артистка испытала настоящий шок, сообщает "Собеседник".

Шукшина даже предположила, что Алибасова в заведении держат против его воли. По словам Народной артистки РСФСР, она готова обратиться в полицию, в случае, если благоверный не явит себя миру в самое ближайшее время.

"Мы более чем серьезно обеспокоены состоянием Бари Каримовича. Он уже три недели не выходит на связь со своей женой Лидией Федосеевой-Шукшиной! Никаких известий от него нет вообще… Все телефоны Бари Каримовича выключены: никакой возможности дозвониться нет.

А после высказываний его сына Бари-младшего, что «папа не в себе и его режим не допускает общения и телефонных разговоров», мы опасаемся, не в дом ли скорби поместили известного продюсера? Не удерживают ли где-то против его воли?", — говорит адвокат актрисы Юлия Вербицкая.

Не так давно между Алибасовым и Шукшиной произошел конфликт на почве пресловутых квадратных метров. Актриса с удивлением обнаружила, что сделала супругу подарок. Вот только вернуть "презент" ненаглядной Алибасов так не смог, ведь дорогостоящее имущество уже было переписано на имя его помощника.