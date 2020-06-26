Экс-любовник потребовал от Волочковой 30 миллионов

Бизнесмен из Твери Влад Фоменко, называющий себя бывшим любовником Анастасии Волочковой, подал на танцовщицу в суд. Предприниматель требует, чтобы артистка выплатила ему 30 миллионов рублей за причиненный ущерб.

Икс Фоменко уже находится на рассмотрении у служителей Фемиды. В документе бизнесмен подробно описал свои отношения с экс-балериной, особо остановившись на то, как потратил на ее вышеуказанную сумму денег.

По слова Владислава, Волочкова использовала его «в целях неосновательного обогащения». Якобы Анастасия, купив в 2014 году дом, попросила, чтобы любовник нашел ей бригаду рабочих для проведения ремонта. В итоге Фоменко привлек своих знакомых строителей, которые и выполнили отделку особняка, оценив свои услуги в те самые 30 миллионов. Однако рассчитываться с ними танцовщица не стала.

«Волочкова гарантировала оплату указанных работ. Однако, перед тем, как строители завершили выполнения, находясь в состоянии алкогольного опьянения, выгнала их с объекта и прекратила любые отношения со мной», — пожаловался бизнесмен.

Деньги, в итоге, ему пришлось выплачивать из собственных средств «под угрозой возбуждения уголовных и гражданских дел» и с тех пор жизнь Влада, что называет, пошла по откос. Он попал в тюрьму за мошенничество, где отсидел почти три года, а выйдя, попытался вновь пообщаться с Волочковой, дабы добиться справедливости.

Однако экс-балерина не стала встречаться с бизнесменом и вообще назвала его сумасшедшим, чем нанесла Фоменко еще большее оскорбление.