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Бывший любовник потребовал от Волочковой 30 миллионов за причиненный ущерб 

Экспресс газета и ещё 1 2 часа назад
Экс-любовник потребовал от Волочковой 30 миллионов
Фото: соцсети
Бизнесмен из Твери Влад Фоменко, называющий себя бывшим любовником Анастасии Волочковой, подал на танцовщицу в суд. Предприниматель требует, чтобы артистка выплатила ему 30 миллионов рублей за причиненный ущерб.
Икс Фоменко уже находится на рассмотрении у служителей Фемиды. В документе бизнесмен подробно описал свои отношения с экс-балериной, особо остановившись на то, как потратил на ее вышеуказанную сумму денег.
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По слова Владислава, Волочкова использовала его «в целях неосновательного обогащения». Якобы Анастасия, купив в 2014 году дом, попросила, чтобы любовник нашел ей бригаду рабочих для проведения ремонта. В итоге Фоменко привлек своих знакомых строителей, которые и выполнили отделку особняка, оценив свои услуги в те самые 30 миллионов. Однако рассчитываться с ними танцовщица не стала.
«Волочкова гарантировала оплату указанных работ. Однако, перед тем, как строители завершили выполнения, находясь в состоянии алкогольного опьянения, выгнала их с объекта и прекратила любые отношения со мной», — пожаловался бизнесмен.
Деньги, в итоге, ему пришлось выплачивать из собственных средств «под угрозой возбуждения уголовных и гражданских дел» и с тех пор жизнь Влада, что называет, пошла по откос. Он попал в тюрьму за мошенничество, где отсидел почти три года, а выйдя, попытался вновь пообщаться с Волочковой, дабы добиться справедливости.
Однако экс-балерина не стала встречаться с бизнесменом и вообще назвала его сумасшедшим, чем нанесла Фоменко еще большее оскорбление.
«Из меня сделали посмешище, я не могу устроиться на работу и нахожусь в состоянии затяжной депрессии», — возмущается бывший любовник артистки, обещая пройти психиатрическую экспертизу, чтобы доказать трезвость своего ума, передает сайт «Комсомольской правды».
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Шоу-бизнес , Комсомольская правда , Тверь
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