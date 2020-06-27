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Лоза о деле Серебренникова: судебная система РФ не работает 

News.ru и ещё 67 24 минуты назад
Музыкант и композитор Юрий Лоза заявил, что приговор режиссёру Кириллу Серебренникову, обвиняемому в хищении 129 млн рублей, является очередной иллюстрацией того, как работает судебная система в России.
Серебренникова 26 июня признали виновным по делу «Седьмой студии» и приговорили к штрафу в 800 тысяч рублей и трём годам лишения свободы условно.
По словам Лозы, решение уголовных дел, связанных с хищениями, не должно зависеть от того, кто является фигурантом. Он сравнил дело создателя «Седьмой студии» со скандалом, который произошёл вокруг экс-главы департамента имущественных отношений Минобороны Евгенией Васильевой, осуждённой по делу о хищениях в «Оборонсервисе».
Васильева была замечена в миллиардных хищениях, но не сидела в тюрьме ни одного дня. Так работает система. Вернее — не работает. Вот она, двойственность системы: с одной стороны — виноват, с другой стороны — не наказали. Как говорят в народе, воровать нужно так много, чтобы часть отдать за свободу, — подчеркнул Лоза в интервью ОСН.
Имя Евгении Васильевой получило широкую известность после того, как она стала фигуранткой уголовного дела, возбуждённого в связи с финансовыми преступлениями в Министерстве обороны. В 2012 году Анатолия Сердюкова отправили в отставку с поста министра, а Васильеву судили.
Следствие считает Серебренникова организатором мошеннической схемы под видом проведения проекта «Платформа» в 2011–2014 годах. Режиссёра задержали в 2017 году. Он провёл полтора года под домашним арестом, пока в 2019 году Мещанский суд не отпустил его и других фигурантов дела под подписку о невыезде.
Как писал NEWS.ru, первая экспертиза, проведённая во время следствия, выявила хищение 133 млн рублей у государства, но вторая, назначенная судом в 2019 году, указала на необоснованность обвинений. Третья завершилась в 2020-м и оценила ущерб государству в 128 миллионов рублей — защита указала на произвольность и необоснованность выводов.
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Комментарии 2
Шоу-бизнес , Видео , Юрий Лоза , Евгения Васильева , Кирилл Серебренников , Анатолий Сердюков , Министерство обороны , Оборонсервис
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