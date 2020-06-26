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«Господь послал вразумление»: объяснен перелом носа Собчак 

Алиса Селезнёва 1 час назад
«Господь послал вразумление»: объяснен перелом носа Собчак
Фото: соцсети
Православный активист Сергей Алиев дал свое объяснение тому, почему журналистка и телеведущая Ксения Собчак сломала нос. Об этом он рассказал URA.RU.
Как сообщал «Рамблер», ранее появилась информация, что Собчак заинтересовалась скандалом вокруг схиигумена Сергия.
Православный активист Сергей Алиев рассказал, что в Екатеринбург приехал режиссер из команды Собчак, который несколько дней общался с ним и снимал материал для фильма. Предполагалось, что сама телезвезда приедет на Урал 25 июня. Однако в этот день стало известно, что Собчак сломала нос и получила сотрясение мозга.
По словам Алиева, телеведущая сломала нос после того, как обманула их, сказав, что приезжали не ее люди.
«Нельзя с Богом шутить, нельзя лгать, жить не по совести. Когда ты так поступаешь с теми людьми, кто помогает тебе от чистого сердца, тут же идет вразумление», — отметил Алиев.
Православный активист подчеркнул, что изначально представители Собчак сообщили ему, что планируется снимать фильм про людей, которые не верят в коронавирус, в том числе и про схиигумена Сергия.
«Я сказал, что сниматься не буду, но помогу, чем смогу. В середине июня приехал Сергей Ержиков — вроде как режиссер этого фильма. Я сказал ему: «Езжайте в монастырь, записывайте отца Сергия, а потом уж меня. Дал ему машину, водителя. После его съемок мы выпустили новость о том, что готовится такой фильм», — пояснил он.
По словам Алиева, позже выяснилось, что цель Собчак — снять фильм про отца Сергия, а не про коронавирус, а православного активиста она назвала провокатором.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Сергей Алиев , Ксения Собчак , РИА Ura.ru , Екатеринбург
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