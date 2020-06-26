После снятия ограничений российские звезды уже начали потихоньку возвращаться к работе. Сейчас знаменитости выступают на корпоративах, которые устраивают олигархи. Толстосумы мечтают увидеть на своих праздниках и Софию Михайловну.

— Звонки есть: заказчики хотят, чтобы София Ротару спела на их мероприятиях, — говорит Сергей Лавров. — Буквально недавно была возможность полететь на корпоратив в Новосибирск. Заказчик готов был оплатить и гонорар, и все расходы певицы и ее коллектива. Но вынуждены были отказать. София Михайловна находится в Киеве. И у нее физически нет возможности вылететь в Москву из-за закрытия границ.

По словам Лаврова, из-за этого никаких мероприятий с участием Ротару на ближайшее время он не планирует.

— Загадывать ничего невозможно, потому что мы не знаем, когда откроют границы, — продолжает Лавров. — Всем отказываем. София Михайловна, конечно, соскучилась по сцене. Она бы с удовольствием выехала на гастроли. Надо же и коллектив кормить. Но нет возможности.

Стоит отметить, что гонорар у Софии Михайловны солидный — от 100 тысяч евро за одно выступление на корпоративе. В месяц она обычно выходит на сцену два-три раза. Нетрудно подсчитать, при самом скромном раскладе — двух концертах — артистка теряет 14 миллионов рублей в месяц. Получается, что за три месяца пандемии звезда не досчиталась больше 42 миллионов.