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Директор Ротару рассказал о финансовых проблемах певицы 

РИА Новости и ещё 10 1 час назад
Концертный директор Софии Ротару Сергей Лавров рассказал о финансовых потерях певицы из-за пандемии коронавируса.
"Буквально недавно была возможность полететь на корпоратив в Новосибирск. Заказчик готовы был оплатить и гонорар, и все расходы певицы и ее коллектива. Но вынуждены были отказать", — рассказал Лавров изданию "Собеседник".
По словам менеджера, Ротару находится в Киеве и не может вылететь в другие страны.
Отмечается, что за одно выступление на частных мероприятиях певица получает гонорар от ста тысяч евро. В месяц Ротару обычно выступает два-три раза. Таким образом, месяц профессионального простоя стоит артистке 14 миллионов рублей, а за три месяца пандемии она недосчиталась около 42 миллионов рублей.
"Загадывать ничего невозможно, потому что мы не знаем, когда откроют границы. Всем отказываем. София Михайловна, конечно, соскучилась пос цене. Она бы с удовольствием выехала на гастроли. Надо же и коллектив кормить. Но нет возможности", — добавил Лавров.
На Украине продолжает действовать карантин, введенный властями в марте из-за вспышки коронавируса. Часть ограничений снята, однако границы остаются закрытыми.
По состоянию на 27 июня на Украине выявлено 42 065 случаев инфицирования COVID-19, из них 948 за минувшие сутки. Скончались от инфекции 1 110 человек, из них 24 за последние сутки. Всего выздоровели 18 701 человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Комментарии 10
Шоу-бизнес , Видео , Украина , Сергей Лавров , София Ротару , ИД "Собеседник" , Киев , Новосибирск
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