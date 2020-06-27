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Адвокат Ефремова сообщил, кто высказал предложение о 100 млн рублей компенсации 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 27 45 минут назад
Эльман Пашаев, адвокат актера Михаила Ефремова, рассказал, от кого поступали предложения о компенсации в 100 млн рублей для семьи погибшего в ДТП Сергея Захарова.
Пашаев сказал, что у него есть видеозапись разговора с братом погибшего. В разговоре брат выразил готовность «пообщаться», если адвокат семьи Захарова «разрешит», сказал Пашаев.
Он признал, что брат Сергея Захарова лично не просил 100 млн рублей, но такие предложения, как заявил Пашаев, поступали со стороны знакомых семьи погибшего, передает РИА «Новости».
Прежде сообщалось, что родственники погибшего, по словам Пашаева, потребовали от актера 100–150 млн рублей в качестве компенсации, передает ТАСС.
Напомним, адвокат родственников Александр Добровинский заявил, что семья погибшего в ДТП Сергея Захарова не требовала от актера никаких компенсаций.
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Шоу-бизнес , Видео , Происшествия , Александр Добровинский , Михаил Ефремов , Сергей Захаров , РИА Новости , ИТАР-ТАСС
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