«Вычеркнула из жизни»: Успенская о Собчак и Кудрявцевой

Своими мыслями Любовь Успенская поделилась в интервью шоу "Алена, блин!". Певица заявила, что не ждет извинений от людей, "которые делают такое", но дала понять, кто из журналисток в ситуации больше пошел навстречу после "обидного" интервью.

Ситуация для Успенской нашла свой "роковой" поворот в отношениях с Кудрявцевой во время интервью, на котором появилась 30-летняя дочь шансонье Татьяна Плаксина. По мнению певицы, ведущая не должна была выпускать передачу, на которой дочь поделилась подробностями жизни с ней.

— Она берет, запирает дверь на ключ и начинает меня душить, — сказала тогда Плаксина.

Таким образом, прежде "нормальные" отношения с Кудрявцевой дали трещину, а звезда затаила на журналистку обиду.

Желая объяснить слова дочери и рассказать о своей версии, Успенская пришла на шоу к скандальной Ксении Собчак. Однако интервью оказалось еще более резким по отношению в певице: ведущая перебивала звезду, а все закончилось слезами Успенской и внезапным уходом из студии с интервью.

— Я не жду извинения от людей, которые делают такие вещи.

Я просто высказала свое мнение той же Лере.

Но я все же сказала то, что я думаю. Этих людей я вычеркнула из жизни, и все, — говорит Успенская, привод ее слова "Дни.ру".

В результате Успенская разорвала отношения не только с журналистками, но и со своей дочерью Татьяной Плаксиной, которая уехала в США к отцу и до сих пор остается там.

Ситуация позволила звезде сравнить, что последовало после скандальных интервью. По ее словам, после выхода шоу Кудрявцева написала ей сообщение, хоть и не извинилась.

— Люба, я не продюсер этой программы. Я делаю то, что мне говорят. К сожалению, у меня не такие гонорары, как у тебя, — вспоминает слова ведущей артистка.

Ранее сообщалось, что Любовь Успенская отреклась от своей единственной дочери Татьяны Плаксиной и посоветовала ей "забыть ее".