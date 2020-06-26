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«Вычеркнула из жизни»: Успенская рассказала об отношениях с Собчак и Кудрявцевой после интервью 

Vse42.ru 1 час назад
«Вычеркнула из жизни»: Успенская о Собчак и Кудрявцевой
Фото: РИА Новости
"Королева русского шансона" Любовь Успенская рассказала, что думает о прошедших интервью с Ксенией Собчак и Лерой Кудрявцевой. По ее словам, знаменитости не извинились, однако только одна сделала в результате "что-то" похожее.
Своими мыслями Любовь Успенская поделилась в интервью шоу "Алена, блин!". Певица заявила, что не ждет извинений от людей, "которые делают такое", но дала понять, кто из журналисток в ситуации больше пошел навстречу после "обидного" интервью.
Ситуация для Успенской нашла свой "роковой" поворот в отношениях с Кудрявцевой во время интервью, на котором появилась 30-летняя дочь шансонье Татьяна Плаксина. По мнению певицы, ведущая не должна была выпускать передачу, на которой дочь поделилась подробностями жизни с ней.
— Она берет, запирает дверь на ключ и начинает меня душить, — сказала тогда Плаксина.
Таким образом, прежде "нормальные" отношения с Кудрявцевой дали трещину, а звезда затаила на журналистку обиду.
Желая объяснить слова дочери и рассказать о своей версии, Успенская пришла на шоу к скандальной Ксении Собчак. Однако интервью оказалось еще более резким по отношению в певице: ведущая перебивала звезду, а все закончилось слезами Успенской и внезапным уходом из студии с интервью.
— Я не жду извинения от людей, которые делают такие вещи.
Я просто высказала свое мнение той же Лере.
Но я все же сказала то, что я думаю. Этих людей я вычеркнула из жизни, и все, — говорит Успенская, привод ее слова "Дни.ру".
В результате Успенская разорвала отношения не только с журналистками, но и со своей дочерью Татьяной Плаксиной, которая уехала в США к отцу и до сих пор остается там.
Ситуация позволила звезде сравнить, что последовало после скандальных интервью. По ее словам, после выхода шоу Кудрявцева написала ей сообщение, хоть и не извинилась.
— Люба, я не продюсер этой программы. Я делаю то, что мне говорят. К сожалению, у меня не такие гонорары, как у тебя, — вспоминает слова ведущей артистка.
Ранее сообщалось, что Любовь Успенская отреклась от своей единственной дочери Татьяны Плаксиной и посоветовала ей "забыть ее".
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Комментарии 1
Шоу-бизнес , Любовь Успенская , Ксения Собчак , Лера Кудрявцева
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