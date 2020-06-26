Любовник Бузовой готов сняться в порно 

Певец и блогер Давид «Дава» Манукян готов сняться в порнографическом фильме. Об этом он сам заявил в эфире YouTube-шоу «Макарена».

«Макарена», как сообщал «Рамблер», — шоу блогера Карена Адамяна . В ходе него он в салоне автомобиля задает звездам кинематографа, музыки и футбола 50 вопросов.

Гостем эпизода «Макарены», который был опубликован вчера, стал Дава. В ходе него певец и блогер заявил, что не против рекламировать презервативы, потому что не считает средства контрацепции продуктом, который рекламировать стремно.

«Я бы отрекламировал! Еще бы и в порно снялся!» — заверил он и засмеялся.

Кроме того, Манукян признался, что в последний раз смотрел порнографию две или три назад, а также что ему нравится американский порноактер Джонни Синс

В конце 2019 года Дава начал встречаться с певицей и телеведущей Ольгой Бузовой. В начале июня 2020-го он подарил ей кольцо с бриллиантами французского ювелирного бренда Van Cleef & Arpels стоимостью почти 10 тысяч долларов или около 700 тысяч рублей.