Любовник Бузовой готов сняться в порно 

Певец и блогер Давид «Дава» Манукян готов сняться в порнографическом фильме. Об этом он сам заявил в эфире YouTube-шоу «Макарена».
«Макарена», как сообщал «Рамблер», — шоу блогера Карена Адамяна. В ходе него он в салоне автомобиля задает звездам кинематографа, музыки и футбола 50 вопросов.
Гостем эпизода «Макарены», который был опубликован вчера, стал Дава. В ходе него певец и блогер заявил, что не против рекламировать презервативы, потому что не считает средства контрацепции продуктом, который рекламировать стремно.
«Я бы отрекламировал! Еще бы и в порно снялся!» — заверил он и засмеялся.
Кроме того, Манукян признался, что в последний раз смотрел порнографию две или три назад, а также что ему нравится американский порноактер Джонни Синс.
В конце 2019 года Дава начал встречаться с певицей и телеведущей Ольгой Бузовой. В начале июня 2020-го он подарил ей кольцо с бриллиантами французского ювелирного бренда Van Cleef & Arpels стоимостью почти 10 тысяч долларов или около 700 тысяч рублей.