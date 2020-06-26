Собчак уехала в женский монастырь 

Ксения Собчак приехала в Екатеринбург снимать фильм об отце Сергие, отлученном от церковной службы за провокационные заявления о пандемии коронавируса, сообщает Ura.ru. Телеведущая уже успела посетить екатеринбургскую епархию.

22 июня в СМИ появилась информация, что Собчак заинтересовалась скандалом вокруг схиигумена Среднеуральского женского монастыря отца Сергия.

Журналистка собралась снимать фильм об этой истории, заявил православный активист Сергей Алиев . Он заявил, что в Екатеринбург приехал режиссер из команды Собчак, который несколько дней общался с ним и снимал материал для фильма.

Предполагалось, что сама телезвезда приедет на Урал 25 июня. Примечательно, что представители отца Сергия участие священника в фильме не подтвердили.

26 июня стало известно, что Собчак уже находится в Екатеринбурге. Она уже посетила екатеринбургскую епархию, где идет суд над схиигуменом, а затем уехала в Среднеуральский женский монастырь.

Отец Сергий, как сообщал «Рамблер», был лишен права проповедовать за свою оценку пандемии коронавируса. Он назвал угрозу распространения инфекции «выдумкой безбожников», а также предал анафеме чиновников, по инициативе которых были закрыты церкви. Он также призывал людей не сидеть в самоизоляции, а выходить на улицы.