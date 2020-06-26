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Собчак уехала в женский монастырь 

Павел Тиунов и ещё 1 49 минут назад
Собчак уехала в женский монастырь
Фото: ТАСС
Ксения Собчак приехала в Екатеринбург снимать фильм об отце Сергие, отлученном от церковной службы за провокационные заявления о пандемии коронавируса, сообщает Ura.ru. Телеведущая уже успела посетить екатеринбургскую епархию.
22 июня в СМИ появилась информация, что Собчак заинтересовалась скандалом вокруг схиигумена Среднеуральского женского монастыря отца Сергия.
Журналистка собралась снимать фильм об этой истории, заявил православный активист Сергей Алиев. Он заявил, что в Екатеринбург приехал режиссер из команды Собчак, который несколько дней общался с ним и снимал материал для фильма.
Предполагалось, что сама телезвезда приедет на Урал 25 июня. Примечательно, что представители отца Сергия участие священника в фильме не подтвердили.
26 июня стало известно, что Собчак уже находится в Екатеринбурге. Она уже посетила екатеринбургскую епархию, где идет суд над схиигуменом, а затем уехала в Среднеуральский женский монастырь.
Отец Сергий, как сообщал «Рамблер», был лишен права проповедовать за свою оценку пандемии коронавируса. Он назвал угрозу распространения инфекции «выдумкой безбожников», а также предал анафеме чиновников, по инициативе которых были закрыты церкви. Он также призывал людей не сидеть в самоизоляции, а выходить на улицы.
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Шоу-бизнес , Общество , Сергей Алиев , Ксения Собчак , РИА Ura.ru , Екатеринбург
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