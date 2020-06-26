Родители блогера Насти Тропицель рассказали, как прошли поминки их дочери. Они опубликовали в Instagram-аккаунте @letotropi видео с поминок, отметив, что собрали всю семью и обошлись без алкоголя.

«Сегодня мы нашей большой дружной семьей в 10.00 собрались за столом. Поставили фотографию Настеньки, поставили любимые ее цветы, налили воду в бокал (к алкоголю она относилась критично), положили по славянской традиции кусочек хлеба, налили любимую ее чашечку кофе и зажгли свечку, которую она любила», — рассказали родители (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).

На записи показан стол, на который выставили несколько закусок, цветы и фотографию девушки. Фоном родители включили одно из видео дочери. Члены семьи вспоминали Настю и самые яркие моменты из ее жизни.

«Была очень тёплая атмосфера, Насте это было важно. Потом нам прислали фото и видео материалы с церемонии кремации и рассказали, как в какой-то момент душа Насти вырвалась и улетела на небо и это все почувствовали», — отметил ее отец.

Некоторым интернет-пользователям такой способ помянуть дочь показался странным.

«Извините конечно, но я выскажусь, либо я тупая либо мир такой сейчас, но как вы рассказываете у вас такое горе, и при этом страницу в инсте ведете, вот как так? Разве когда плохо есть смысл эти вот видео снимать?» — спросила @babotikk.

«Настин папа напоминает историю с Диденко и ее умершим мужем. Такую же шумиху вокруг мёртвого человека разводит», — добавила

@grow.with_alya.

Как сообщал «Рамблер», 18-летняя блогер-миллионник Настя Тропицель погибла на Бали несколько дней назад. Девушка разбилась в ДТП на мотоцикле.