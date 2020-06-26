Отец погибшей блогерши показал видео необычных поминок

Отец погибшего блогера Насти Тропицель обнародовал видео необычных поминок, состоявшихся на Бали . Родственники решили изобразить обстановку, которую 18-летняя звезда интернета так любила при жизни.

Судя по всему, талант блогера достался Насти по наследству: ее папа умеет делать репортажи и говорить поставленным голосом. И даже во время траура он не растерял эти навыки. «Сегодня мы нашей большой дружной семьей в 10.00 собрались за столом, — сказал автор видео и продублировал текст в подпись. — Поставили фотографию Настеньки, поставили любимые ее цветы, налили воду в бокал…». Папа погибшей отметил, что Тропицель скептично относилась к популярным во время застолий напиткам, в этой связи собравшиеся тоже пили воду. Хотя, с учетом времени поминок, сок забродившего винограда — в принципе не самый обычный выбор.

Видео начинается с показа столика, затем — экрана с обращением Насти, которая рассказывает о Бали и словно светится от счастья. Затем камера снова показывает стол. Папа девушки отметил, что кусок хлеба, которым накрыт бокал с водой, — дань христианской традиции. А рядом стоят портрет и любимые цветы Насти. Несколько дней назад Настя попала в автокатастрофу на Бали, где и жила. Ее мотоцикл сперва врезался в байк ее бойфренда Виктора, а затем — в бордюр. Шлем девушку не спас. Тропицель была высокооплачиваемым блогером и заработала первый миллион в 15 лет — своими рассказами о путешествии. Папа Насти теперь винит ее бойфренда. И не только в том, что не уберег, но и в попытках вывести деньги с ее счетов.