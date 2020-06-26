Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Папа Насти Тропицель показал видео необычных поминок 

Суть событий 44 минуты назад
Отец погибшей блогерши показал видео необычных поминок
Фото: соцсеть
Отец погибшего блогера Насти Тропицель обнародовал видео необычных поминок, состоявшихся на Бали. Родственники решили изобразить обстановку, которую 18-летняя звезда интернета так любила при жизни.
Судя по всему, талант блогера достался Насти по наследству: ее папа умеет делать репортажи и говорить поставленным голосом. И даже во время траура он не растерял эти навыки. «Сегодня мы нашей большой дружной семьей в 10.00 собрались за столом, — сказал автор видео и продублировал текст в подпись. — Поставили фотографию Настеньки, поставили любимые ее цветы, налили воду в бокал…». Папа погибшей отметил, что Тропицель скептично относилась к популярным во время застолий напиткам, в этой связи собравшиеся тоже пили воду. Хотя, с учетом времени поминок, сок забродившего винограда — в принципе не самый обычный выбор.
Видео начинается с показа столика, затем — экрана с обращением Насти, которая рассказывает о Бали и словно светится от счастья. Затем камера снова показывает стол. Папа девушки отметил, что кусок хлеба, которым накрыт бокал с водой, — дань христианской традиции. А рядом стоят портрет и любимые цветы Насти. Несколько дней назад Настя попала в автокатастрофу на Бали, где и жила. Ее мотоцикл сперва врезался в байк ее бойфренда Виктора, а затем — в бордюр. Шлем девушку не спас. Тропицель была высокооплачиваемым блогером и заработала первый миллион в 15 лет — своими рассказами о путешествии. Папа Насти теперь винит ее бойфренда. И не только в том, что не уберег, но и в попытках вывести деньги с ее счетов.
Видео дня. Названы самые богатые российские знаменитости
Суть событий: последние новости
Ксения Собчак получила травмы: "У меня перелом носа и сотрясение" Ксения Собчак получила травмы: "У меня перелом носа и сотрясение" Фотограф показал, как выглядела Пугачева в девяностые в купальнике Фотограф показал, как выглядела Пугачева в девяностые в купальнике Певица Натали сообщила о трагедии в семье - скончался её отец Певица Натали сообщила о трагедии в семье - скончался её отец
Комментарии 2
Шоу-бизнес , Бали
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Война за воду: крымские татары дали совет генералу США
Война за воду: крымские татары дали совет генералу США
Появилось видео с потерявшей туфлю военнослужащей
Появилось видео с потерявшей туфлю военнослужащей
Россию ждет тяжелый август
Россию ждет тяжелый август
Украина возмутилась заявлением сербского министра
Украина возмутилась заявлением сербского министра
Видео
Опубликовано видео инцидента с солдатом перед парадом Победы
00:17
Опубликовано видео инцидента с солдатом перед парадом Победы
Происшествия
Этап конкурса «Суворовский натиск» попал на видео
01:01
Этап конкурса «Суворовский натиск» попал на видео
Армия
Бунтующие захватили город в США и попали на видео
03:36
Бунтующие захватили город в США и попали на видео
В мире
Новый скандал в такси попал на видео
00:48
Новый скандал в такси попал на видео
Происшествия
Появилось видео с потерявшей туфлю военнослужащей
01:12
Появилось видео с потерявшей туфлю военнослужащей
Общество
Загоревшийся новейший «Бумеранг» после парада попал на видео
00:52
Загоревшийся новейший «Бумеранг» после парада попал на видео
Армия Оружие
Опубликовано видео шоу акробатов над вершинами Альп
00:46
Опубликовано видео шоу акробатов над вершинами Альп
В мире Европа
Опубликовано видео применения аналога «Змея Горыныча» в КНР
00:34
Опубликовано видео применения аналога «Змея Горыныча» в КНР
Армия Оружие
Опубликовано видео подробностей о «фабрике младенцев» в Москве
03:54
Опубликовано видео подробностей о «фабрике младенцев» в Москве
Происшествия Новости Москвы
Появилось видео задержания лидеров разных ОПГ
01:37
Появилось видео задержания лидеров разных ОПГ
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение