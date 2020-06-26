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«Ты все разрушила»: дочь Успенской осудила мать 

Алиса Селезнёва 38 минут назад
«Ты все разрушила»: дочь Успенской осудила мать
Фото: Инстаграм
Дочь Любови Успенской Татьяна Плаксина заявила в Instagram, что певица разрушила свою семью «ядовитой энергией от дьявола».
Таким образом Плаксина отреагировала на интервью матери в шоу «Алена, блин!», в котором Успенская заявила, что ее дочь никому была бы не нужна, если бы не популярность певицы.
«Ничего не изменилось, «мама». НОЛЬ уважения к ЛЮДЯМ и все, в чем ты меня обвиняешь, — ТВОИ ГРЕХИ», — заявила дочь артистки (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены).
Она призвала мать «очнуться» и напомнила, что уехала от нее и больше ничего ей не должна.
«Это ты должна прозреть, как ты относишься к окружающим, к твоей семье. Ты ее разрушила своей змеиной ядовитой энергией от дьявола. Ложь всегда видна, поэтому моя совесть чиста перед добрыми людьми России», — подчеркнула Татьяна Плаксина.
В своем сообщении она также высказалась и о певице Наргиз, отметив, что та, как и ее мать, губит землю «больными голосами».
Как сообщал «Рамблер», ранее дочь Любови Успенской в эфире программы «Звезды сошлись» на НТВ обвинила мать в том, что та запирала ее на ключ, и даже душила. Сама певица рассказала, что после тяжелой аварии, в которую попала ее дочь, «душевное состояние той пошатнулось». Позднее стало известно, что Татьяна Плаксина извинилась перед матерью и уехала в США.
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Шоу-бизнес , Любовь Успенская , НТВ
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