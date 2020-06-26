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Ефремов перенес сердечный приступ 

Алиса Селезнёва и ещё 15 12 минут назад
Актеру Михаилу Ефремову, находящемуся под домашним арестом после ДТП со смертельным исходом, стало плохо в годовщину смерти матери. Об этом «Московскому комсомольцу» рассказал его адвокат Эльман Пашаев.
Как сообщал «Рамблер», вечером 8 июня Ефремов в состоянии алкогольного опьянения выехал на полосу встречного движения на Смоленской площади в Москве и столкнулся с автомобилем Lada, водитель которого получил тяжелые травмы и скончался в больнице. Актер признал свою вину и помещен судом под домашний арест.
По словам адвоката, Ефремову стало плохо минувшей ночью.
Родственники хотели обратиться за медицинской помощью, но его подзащитный «остановил их» и утром его состояние немного улучшилось.
Плохое самочувствие заставило Михаила Ефремова отказаться от планов просить следствие разрешить ему посетить могилу матери в годовщину ее смерти 25 июня, пояснил Пашаев.
Защитник также подчеркнул, что актер «находится в подавленном состоянии и очень переживает из-за смертельного ДТП».
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Шоу-бизнес , Видео , Михаил Ефремов , Московский комсомолец
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