Актеру Михаилу Ефремову , находящемуся под домашним арестом после ДТП со смертельным исходом, стало плохо в годовщину смерти матери. Об этом «Московскому комсомольцу» рассказал его адвокат Эльман Пашаев.

Как сообщал «Рамблер», вечером 8 июня Ефремов в состоянии алкогольного опьянения выехал на полосу встречного движения на Смоленской площади в Москве и столкнулся с автомобилем Lada, водитель которого получил тяжелые травмы и скончался в больнице. Актер признал свою вину и помещен судом под домашний арест.

По словам адвоката, Ефремову стало плохо минувшей ночью.

Родственники хотели обратиться за медицинской помощью, но его подзащитный «остановил их» и утром его состояние немного улучшилось.

Плохое самочувствие заставило Михаила Ефремова отказаться от планов просить следствие разрешить ему посетить могилу матери в годовщину ее смерти 25 июня, пояснил Пашаев.

Защитник также подчеркнул, что актер «находится в подавленном состоянии и очень переживает из-за смертельного ДТП».