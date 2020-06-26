«Раскаивается»: дочь рассказала о состоянии Ефремова 

Дочь российского актёра Михаила Ефремова Анна-Мария рассказала о том, что её отец раскаивается из-за попадания в ДТП, в результате которого погиб Сергей Захаров

Она подчеркнула, что звёздный родитель не пользуется телефоном. Все аккаунты в Instagram от имени Ефремова ведут мошенники.

С отцом общаюсь. Держится более-менее. Сожалеет. Раскаивается. В бога я не верю, но ваши молитвы отцу передаю, — написала девушка в Instagram.

Анна-Мария отметила, что пока не будет комментировать случившееся. Кроме того, она осудила паблик во «ВКонтакте» «Свободу Михаилу Ефремову», который распространял о ней недостоверную информацию.

Авария с участием Ефремова произошла вечером 8 июня в центре Москвы, на Смоленской площади. Jeep Grand Cherokee, которым управлял актёр, врезался в фургон Lada. Водитель второго автомобиля Сергей Захаров сильно пострадал, его увезли в больницу, но врачи не смогли спасти жизнь мужчины.

Позднее экспертиза подтвердила, что в момент ДТП Ефремов был пьян, а также находился под действием наркотиков. Ему грозит обвинение по части 4 статьи 264 УК, которая предусматривает для виновника аварии от 5 до 12 лет лишения свободы. Таганский суд отправил Ефремова под домашний арест. По делу о наркотиках актёр проходит в качестве свидетеля. Дело актёра могут передать в суд в августе.