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«Раскаивается»: дочь рассказала о состоянии Ефремова 

News.ru 18 минут назад
«Раскаивается»: дочь рассказала о состоянии Ефремова
Фото: instagram.com/amefremova
Дочь российского актёра Михаила Ефремова Анна-Мария рассказала о том, что её отец раскаивается из-за попадания в ДТП, в результате которого погиб Сергей Захаров.
Она подчеркнула, что звёздный родитель не пользуется телефоном. Все аккаунты в Instagram от имени Ефремова ведут мошенники.
С отцом общаюсь. Держится более-менее. Сожалеет. Раскаивается. В бога я не верю, но ваши молитвы отцу передаю, — написала девушка в Instagram.
Анна-Мария отметила, что пока не будет комментировать случившееся. Кроме того, она осудила паблик во «ВКонтакте» «Свободу Михаилу Ефремову», который распространял о ней недостоверную информацию.
Авария с участием Ефремова произошла вечером 8 июня в центре Москвы, на Смоленской площади. Jeep Grand Cherokee, которым управлял актёр, врезался в фургон Lada. Водитель второго автомобиля Сергей Захаров сильно пострадал, его увезли в больницу, но врачи не смогли спасти жизнь мужчины.
Позднее экспертиза подтвердила, что в момент ДТП Ефремов был пьян, а также находился под действием наркотиков. Ему грозит обвинение по части 4 статьи 264 УК, которая предусматривает для виновника аварии от 5 до 12 лет лишения свободы. Таганский суд отправил Ефремова под домашний арест. По делу о наркотиках актёр проходит в качестве свидетеля. Дело актёра могут передать в суд в августе.
Как писал NEWS.ru, актёр Марк Горонок, комментируя смертельное ДТП, виновником которого стал Михаил Ефремов, вспомнил, что сам чуть не стал жертвой пьяной выходки своего коллеги. Они познакомились в 90-х годах, и уже тогда артист страдал от алкоголизма.
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Комментарии 1
Шоу-бизнес , Михаил Ефремов , Сергей Захаров , Марк Горонок
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