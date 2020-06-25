«Решение моё»: Асмус о разводе с Харламовым 

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Кристина Асмус вслед за мужем Гариком Харламовым опровергла заявление ведущего Youtube-шоу Comment Out Владимира Маркони о том, что их развод был розыгрышем в рамках участия в шоу.

«В шоу Comment Out мы не участвовали», — написала Асмус в Instagram.

Актриса также сообщила, что Анатолий Кучерена не представляет ее интересы, и комментарии в СМИ, якобы принадлежащие адвокату, являются фейковыми.

По словам Асмус, инициатором развода была она, а мысли о расставании появились «задолго до написания романа „Текст“.

»Все-таки над отношениями нужно работать обоим. Интервью я не даю. Никому. И уж тем более никогда не дам за деньги. Можете перестать, пожалуйста, звонить? Телефон разряжается», — добавила актриса.