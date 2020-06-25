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«Решение моё»: Асмус о разводе с Харламовым 

Вероника Полынина 58 минут назад
«Решение моё»: Асмус о разводе с Харламовым
Фото: Instagram
Кристина Асмус вслед за мужем Гариком Харламовым опровергла заявление ведущего Youtube-шоу Comment Out Владимира Маркони о том, что их развод был розыгрышем в рамках участия в шоу.
«В шоу Comment Out мы не участвовали», — написала Асмус в Instagram.
Актриса также сообщила, что Анатолий Кучерена не представляет ее интересы, и комментарии в СМИ, якобы принадлежащие адвокату, являются фейковыми.
По словам Асмус, инициатором развода была она, а мысли о расставании появились «задолго до написания романа „Текст“.
»Все-таки над отношениями нужно работать обоим. Интервью я не даю. Никому. И уж тем более никогда не дам за деньги. Можете перестать, пожалуйста, звонить? Телефон разряжается», — добавила актриса.
Как сообщал «Рамблер», в понедельник супруги Гарик Харламов и Кристина Асмус одновременно сообщили в своих соцсетях о том, что после восьми лет отношений они решили развестись. Позже поклонники пары заподозрили, что сообщение о разводе могло быть розыгрышем в рамках участия в шоу Comment Out. Ведущий шоу Владимир Маркони подтвердил участие пары в шоу, а Гарик Харламов опроверг его слова, обвинив в пиаре на чужом разводе.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Гарик Харламов , Кристина Асмус , Анатолий Кучерена , Владимир Маркони
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