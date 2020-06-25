Раскрыт секрет Петросяна и Брухуновой 

В 2018 году, как сообщал «Рамблер», 74-летний Петросян развелся с юмористкой Еленой Степаненко . Сегодня Сафронов заявил, что развод пошел комику на пользу — он помолодел и стал вызывать еще больше интереса.

В 2019 году Петросян женился на своей 31-летняя помощнице и концертном директоре Брухуновой. Сегодня Сафронов назвал их роман классическим служебным и поводом порадоваться тому, что рядом с комиком женщина, которую он любит.

В марте 2020 года средства массовой информации сообщили, что в одном из медицинских центров в Дубае, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), суррогатная мать родила Петросяну и Брухуновой ребенка. Они это не подтвердили.

«У них действительно есть совместный ребенок», — заявил сегодня Сафронов.

Он рассказал, что узнал об этом от общих с Петросяном и Брухуновой знакомых, поздравил комика и его жену и сообщил о намерении подарить им картину, на которой Петросян будет изображен с ребенком