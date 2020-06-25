Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Раскрыт секрет Петросяна и Брухуновой 

Артём Кульша 1 час назад
Раскрыт секрет Петросяна и Брухуновой
Фото: Инстаграм
Комик Евгений Петросян и его жена Татьяна Брухунова завели ребенка. Об этом художник Никас Сафронов сообщил «Комсомольской правде».
В 2018 году, как сообщал «Рамблер», 74-летний Петросян развелся с юмористкой Еленой Степаненко. Сегодня Сафронов заявил, что развод пошел комику на пользу — он помолодел и стал вызывать еще больше интереса.
В 2019 году Петросян женился на своей 31-летняя помощнице и концертном директоре Брухуновой. Сегодня Сафронов назвал их роман классическим служебным и поводом порадоваться тому, что рядом с комиком женщина, которую он любит.
В марте 2020 года средства массовой информации сообщили, что в одном из медицинских центров в Дубае, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), суррогатная мать родила Петросяну и Брухуновой ребенка. Они это не подтвердили.
«У них действительно есть совместный ребенок», — заявил сегодня Сафронов.
Он рассказал, что узнал об этом от общих с Петросяном и Брухуновой знакомых, поздравил комика и его жену и сообщил о намерении подарить им картину, на которой Петросян будет изображен с ребенком
Видео дня. Звезд российского шоу-бизнеса обвиняют в плагиате
Комментарии
Шоу-бизнес , Елена Степаненко , Никас Сафронов , Татьяна Брухунова , Евгений Петросян , Комсомольская правда
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россию ждет тяжелый август
Россию ждет тяжелый август
Собчак срочно сделали сложнейшую операцию
Собчак срочно сделали сложнейшую операцию
Пока вы не уснули: в Кремле жестко осадили Белоруссию
Пока вы не уснули: в Кремле жестко осадили Белоруссию
Обнаружена новая планета недалеко от Земли
Обнаружена новая планета недалеко от Земли
Видео
Загоревшийся новейший «Бумеранг» после парада попал на видео
00:52
Загоревшийся новейший «Бумеранг» после парада попал на видео
Армия Оружие
Опубликовано видео шоу акробатов над вершинами Альп
00:46
Опубликовано видео шоу акробатов над вершинами Альп
В мире Европа
Опубликовано видео применения аналога «Змея Горыныча» в КНР
00:34
Опубликовано видео применения аналога «Змея Горыныча» в КНР
Армия Оружие
Опубликовано видео подробностей о «фабрике младенцев» в Москве
03:54
Опубликовано видео подробностей о «фабрике младенцев» в Москве
Происшествия Новости Москвы
Появилось видео задержания лидеров разных ОПГ
01:37
Появилось видео задержания лидеров разных ОПГ
Происшествия
Слетевшая туфля участницы парада попала на видео
02:41
Слетевшая туфля участницы парада попала на видео
Общество
Появилось видео эвакуации Митинского радиорынка
00:26
Появилось видео эвакуации Митинского радиорынка
Происшествия
Кокорин дал напутствие Ефремову и попал на видео
01:14
Кокорин дал напутствие Ефремову и попал на видео
Шоу-бизнес
Опубликовано видео салюта Победы в Москве
00:48
Опубликовано видео салюта Победы в Москве
Общество
Флаг России в небе над центром Москвы попал на видео
00:07
Флаг России в небе над центром Москвы попал на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение