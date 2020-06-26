Поклонников восхитило фото Кудрявцевой в купальнике 

Телеведущая Лера Кудрявцева опубликовала в Instagram фото из отпуска, который она проводит вместе с дочерью в Краснодарском крае . Поклонники восхитились фигурой звезды.

«Моё счастье», — подписала снимок с дочкой Кудрявцева.

На фото мама и дочь предстали перед поклонниками в купальниках в одной цветовой гамме. В комментариях к записи пользователи соцсети высоко оценили внешний вид 49-летней телеведущей.

«Лерочка — красавица», — отметила alisatru1990.

«Лера, Вы в прекрасной форме! Любуюсь!» — заявила catrin_bogomolova

«Лера, ты крутая, и выглядишь круто», — подчеркнула ir_ina0410.

«Рамблер» писал, что ранее Лере Кудрявцевой была проведена операция по удалению имплантов из груди, поскольку один из них порвался. Телеведущая откровенно рассказала об операции, отметив, что сама не понимает, зачем делала увеличение груди.