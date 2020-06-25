«Раскаивается»: дочь Ефремова о состоянии отца

Дочь актера Михаила Ефремова Анна-Мария рассказала о состоянии артиста, и сообщила, что он сожалеет и раскаивается в смертельной аварии с его участием.

«С отцом общаюсь. Держится более-менее. Сожалеет. Раскаивается», — сообщила Анна-Мария в своем Instagram.

Она добавила, что передала слова поддержки подписчиков ему.

«В бога я не верю, но ваши молитвы отцу передаю. Не верю и в эзотерику — пожалуйста, не предлагайте мне ваши услуги по чтению рук, кармы и натальной карты. Не выставляйте себя идиотами», — отметила дочь артиста.

Также девушка пояснила, что осуждает паблик во «ВКонтакте» «Свободу Михаилу Ефремову», поскольку они заявили, что якобы помогли ей «подготовить заявление на журналистов от НТВ», которые ее «преследовали».

«Я с администрацией этого паблика не связывалась и не контактировала, и тем более не контактировала с их несуществующими юристами», — уточнила Анна-Мария. View this post on Instagram A post shared by Анна Мария Ефремова (@amefremova) on Jun 25, 2020 at 5:39am PDT

Напомним, 8 июня вечером пьяный Ефремов на Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу в центре Москвы и врезался в автофургон, водитель которого погиб. Артиста поместили под домашний арест, его признали вменяемым.

Родные погибшего потребовали для Ефремова максимальный срок.