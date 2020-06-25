Полицейские просили автограф у Ефремова после ДТП 

Сотрудники полиции попросили автограф у актера Михаила Ефремова после спровоцированного им ДТП со смертельным исходом. Об этом со ссылкой на друга артиста пишет «Московский комсомолец».

По словам друга артиста, популярность у Михаила Ефремова «адская была».

«Когда его привезли в полицию ночью, после этой чудовищной аварии, полицейские первым делом стали просить у него автографы! У него, только что наехавшего на человека на дороге!» — пояснил он на условиях анонимности.

Друг артиста отметил, что не считает Ефремова убийцей, но и не оправдывает его.

«Он виноват, конечно, но не хотел он лишать человека жизни. Я уверен, что он отключился за рулём. Я сам однажды трезвый отключался за рулем: так устал, сам не понимаю до сих пор, как в последнюю секунду очнулся», — пояснил он.

Как сообщал «Рамблер», вечером 8 июня Ефремов в состоянии алкогольного и наркотического опьянения сел за руль, выехал на полосу встречного движения на Смоленской площади в Москве и столкнулся с автомобилем Lada, водитель которого получил тяжелые травмы и скончался в больнице.