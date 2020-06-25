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Такого еще не было: на «Модный приговор» пришла любовница женатого мужчины 

Teleprogramma.pro и ещё 1 56 минут назад
На «Модный приговор» пришла любовница женатого мужчины
Фото: Кадр из "Модного приговора"/ Первый канал
Разные героини побывали за историю программы «Модный приговор» на Первом канале, но такого еще не было. В студию фэшн-шоу не постеснялась прийти любовница со стажем, которую привел туда собственный сын.
Участница проекта встречается с женатым мужчиной уже 25 лет и считает себя гражданской женой. А о том, что она у возлюбленного не единственная, женщина старается не думать. Однако у ее наследника иное мнение, парень уверен, что маме пора сменить не только одежду, но и стиль своей жизни. Ведь существовать в статусе любовницы — довольно унизительно. Выпуск необычной программы покажут в пятницу 26 июня.
Ранее мы писали о дельном совете со стороны Эвелины Хромченко. Она обратила внимание модниц на ультрамодную сумку со змеиным принтом яркого флуоресцентного цвета. По словам эксперта, ее необычная форма и оттенок заслуживают внимания, поскольку сочетают сразу несколько трендов.
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