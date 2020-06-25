На «Модный приговор» пришла любовница женатого мужчины

Разные героини побывали за историю программы «Модный приговор» на Первом канале, но такого еще не было. В студию фэшн-шоу не постеснялась прийти любовница со стажем, которую привел туда собственный сын.

Участница проекта встречается с женатым мужчиной уже 25 лет и считает себя гражданской женой. А о том, что она у возлюбленного не единственная, женщина старается не думать. Однако у ее наследника иное мнение, парень уверен, что маме пора сменить не только одежду, но и стиль своей жизни. Ведь существовать в статусе любовницы — довольно унизительно. Выпуск необычной программы покажут в пятницу 26 июня.