Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Друг Заворотнюк рассказал, когда начала развиваться болезнь актрисы 

Вечерняя Москва и ещё 2 1 час назад
Стремительно развивалась: друг — о болезни Заворотнюк
Фото: Инстаграм
Друг актрисы Анастасии Заворотнюк рассказал, что она проходила обследование перед очередной беременностью. Он подчеркнул, что никаких патологий в ее организме не выявили.
— За год до беременности Настя прошла в элитном медцентре серьезное обследование. Она готовилась к гормональной терапии, которая помогла ей забеременеть. Она прошла всех врачей, никаких опухолей на тот момент не было обнаружено, — приводит слова источника портал Popcake.
Друг актрисы добавил, что болезнь выявили после родов. Она стремительно прогрессировала, поэтому знаменитости пришлось использовать гормональную терапию в качестве лечения. Это могло привести к ухудшению здоровья Заворотнюк.
В сентябре 2019 года СМИ опубликовали данные о том, что Анастасия Заворотнюк попала в реанимацию в тяжелом состоянии. Врачи диагностировали у нее злокачественную опухоль мозга. Позже сообщалось, что актрису подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.
Спустя месяц родные звезды подтвердили, что она проходит курс лечения. Директор актрисы ответила на слухи о сборе денег, позже дочь Анастасии рассказала о состоянии матери.
Отметим, что в июне СМИ сообщили о возможном возвращении артистки к работе в театре и в кино. По информации источника, тяжелая болезнь полностью перешла в стадию ремиссии.
Видео дня. Названы самые богатые российские знаменитости
Вечерняя Москва: последние новости
СМИ: Бари Алибасова отправили в психиатрическую больницу СМИ: Бари Алибасова отправили в психиатрическую больницу Собчак получила перелом носа и сотрясение мозга после неудачного падения Собчак получила перелом носа и сотрясение мозга после неудачного падения Жена Ефремова отсудила у коммунальщиков 120 тысяч рублей за порчу автомобиля Жена Ефремова отсудила у коммунальщиков 120 тысяч рублей за порчу автомобиля
Комментарии
Шоу-бизнес , Анастасия Заворотнюк
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
От Ефремова потребовали невероятную сумму
От Ефремова потребовали невероятную сумму
Выстрел в голову: как умер сын Никиты Хрущева
Выстрел в голову: как умер сын Никиты Хрущева
Названы убийцы Захарченко
Названы убийцы Захарченко
«Поражает масштаб трагедии»: ЧП на Украине
«Поражает масштаб трагедии»: ЧП на Украине
Видео
Опубликовано видео допроса убившей 12-летнего сына астраханки
00:55
Опубликовано видео допроса убившей 12-летнего сына астраханки
Происшествия Криминал
Возгорание на Большой Черкизовской в Москве попало на видео
00:25
Возгорание на Большой Черкизовской в Москве попало на видео
Происшествия Новости Москвы
Опубликовано видео распиленной подлодки для экспорта в Китай
01:12
Опубликовано видео распиленной подлодки для экспорта в Китай
Происшествия
Опубликовано видео прибытия в суд Кирилла Серебренникова
00:11
Опубликовано видео прибытия в суд Кирилла Серебренникова
Происшествия
Сознавшийся в еще двух преступлениях маньяк попал на видео
01:19
Сознавшийся в еще двух преступлениях маньяк попал на видео
Происшествия Криминал
Опубликовано видео инцидента с солдатом перед парадом Победы
00:17
Опубликовано видео инцидента с солдатом перед парадом Победы
Происшествия
Этап конкурса «Суворовский натиск» попал на видео
01:01
Этап конкурса «Суворовский натиск» попал на видео
Армия
Бунтующие захватили город в США и попали на видео
03:36
Бунтующие захватили город в США и попали на видео
В мире
Новый скандал в такси попал на видео
00:48
Новый скандал в такси попал на видео
Происшествия
Появилось видео с потерявшей туфлю военнослужащей
01:12
Появилось видео с потерявшей туфлю военнослужащей
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение