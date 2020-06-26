Друг актрисы Анастасии Заворотнюк рассказал, что она проходила обследование перед очередной беременностью. Он подчеркнул, что никаких патологий в ее организме не выявили.

— За год до беременности Настя прошла в элитном медцентре серьезное обследование. Она готовилась к гормональной терапии, которая помогла ей забеременеть. Она прошла всех врачей, никаких опухолей на тот момент не было обнаружено, — приводит слова источника портал Popcake.

Друг актрисы добавил, что болезнь выявили после родов. Она стремительно прогрессировала, поэтому знаменитости пришлось использовать гормональную терапию в качестве лечения. Это могло привести к ухудшению здоровья Заворотнюк.

В сентябре 2019 года СМИ опубликовали данные о том, что Анастасия Заворотнюк попала в реанимацию в тяжелом состоянии. Врачи диагностировали у нее злокачественную опухоль мозга. Позже сообщалось, что актрису подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Спустя месяц родные звезды подтвердили, что она проходит курс лечения. Директор актрисы ответила на слухи о сборе денег, позже дочь Анастасии рассказала о состоянии матери.

Отметим, что в июне СМИ сообщили о возможном возвращении артистки к работе в театре и в кино. По информации источника, тяжелая болезнь полностью перешла в стадию ремиссии.