В сети появилась фото Пугачевой в купальнике 

Фотохудожник Роман Родин на своей странице в Instagram опубликовал снимок Аллы Пугачевой в купальнике. Фотография, по его словам, сделана в 1994 году в Болгарии.
Пост появился в соцсети 21 июня. На фото примадонна российской эстрады запечатлена в купальнике «свим-дресс» и надетой поверх куртке. Компанию певице на снимке составил продюсер Олег Непомнящий.
«Это Золотые Пески 1994 год! Иллюстрация к рассказу о путешествии в Болгарию. Я запечатлел Утро на отдыхе», — подписал публикацию Родин (орфография и пунктуация автора сохранены — прим. ред.).
В беседе с корреспондентом «Комсомольской правды» фотограф отметил, что в то утро Пугачева не купалась в море, как можно предположить. По его словам, артистка хотела позагорать, но ей не позволила ненастная погода, поэтому пришлось надеть поверх купальника куртку. При этом Родин подчеркнул, что в тот момент, когда был сделан снимок, примадонна смотрела на балкон отеля, где находился ее супруг Филипп Киркоров.
Ранее, как сообщал «Рамблер», юмористка Елена Воробей на своей странице в Instagram опубликовала фотографию 20-летнего Максима Галкина, который на тот момент еще не был женат на Пугачевой. Артистка подчеркнула, что за 24 года комик практически не изменился.