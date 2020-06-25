Сатирик рассказал о разладе в семье Петросяна

Писатель-сатирик Леонид Натапов рассказал о проблемах в семье юмориста Евгения Петросяна.

По его словам, единственная дочь Петросяна Викторина не может поладить с его женой Татьяной Брухуновой.

"У Петросяна сейчас не жизнь, а головная боль. Во-первых, он поссорился со своим редактором, который был с ним с 2007 года. Еще и молодая жена вместе с дочкой нервы ему треплют. Так что завидовать там нечему", — сказал Натапов в интервью "Комсомольской правде".

Разлад якобы произошел из-за раздела имущества после развода юмориста с Еленой Степаненко.

Петросян и Степаненко развелись в 2018 году после 33 лет брака. Процесс раздела имущества бывших супругов продолжается в суде.

Позднее в СМИ стала появляться информация о том, что Петросян женился на Брухуновой. Юморист назвал публикации "клеветой", при этом не подтвердив и не опровергнув сообщения.