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«Завидовать нечему»: сатирик рассказал о разладе в семье Петросяна 

РИА Новости 11 минут назад
Сатирик рассказал о разладе в семье Петросяна
Фото: РИА Новости
Писатель-сатирик Леонид Натапов рассказал о проблемах в семье юмориста Евгения Петросяна.
По его словам, единственная дочь Петросяна Викторина не может поладить с его женой Татьяной Брухуновой.
"У Петросяна сейчас не жизнь, а головная боль. Во-первых, он поссорился со своим редактором, который был с ним с 2007 года. Еще и молодая жена вместе с дочкой нервы ему треплют. Так что завидовать там нечему", — сказал Натапов в интервью "Комсомольской правде".
Петросян и Брухунова сделали публичное признание
Разлад якобы произошел из-за раздела имущества после развода юмориста с Еленой Степаненко.
Петросян и Степаненко развелись в 2018 году после 33 лет брака. Процесс раздела имущества бывших супругов продолжается в суде.
Позднее в СМИ стала появляться информация о том, что Петросян женился на Брухуновой. Юморист назвал публикации "клеветой", при этом не подтвердив и не опровергнув сообщения.
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