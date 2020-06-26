«Это ошибочка»: Овсиенко о романе с Николаевым 

Певица Татьяна Овсиенко в эфире программы «Судьба человека» опровергла слухи о том, что ее в середине «нулевых» ее связывали близкие отношения с актером Валерием Николаевым. Артистка уверяет, что звезда российского кино всегда был для нее только другом.
Овсиенко подчеркнула, что помогала Николаеву обустроиться в России, когда он приехал из Соединенных штатов. Она даже пустила его пожить в свою квартиру.
«Я еще много помогала ему, к примеру, ходить на передачи и прочее. Очень хорошо отношусь к нему», — отметила певица.
Слухи о возможном романе артистов поползли, когда Николаев снялся в клипе Овсиенко. Информацию о близких отношениях однажды подтвердил сам актер. Но певица уверяет, что они были только друзьями.
«Это ошибочка! Мы дружим, правда, уже давно не виделись», — заявила она.
Овсиенко подчеркнула, что стала меньше общаться с Николаевым, когда он обзавелся жильем и нашел постоянную работу. В этот момент артистка решила больше уделять времени семье.
Ранее, как сообщал «Рамблер», Надежда Бабкина рассказала о романе с Александром Розенбаумом. Она отметила, что сыграла не последнюю роль в продвижении его профессиональной карьеры, поскольку «просила» за него в Министерстве культуры. При этом певица заявила, что до сих пор неравнодушна к артисту.