Летучая заговорила о беременности 

Телеведущая Елена Летучая не переживает из-за того, что не родила много детей. Об этом она сама заявила изданию «7Дней».

Летучая, как сообщал «Рамблер», вела такие шоу, как «Ревизорро», «Летучий отряд» и «Летучий Надзор». В 2016 году она вышла замуж за адвоката и бизнесмена Юрия Анашенкова . У него есть двое детей от предыдущих отношений.

Вчера Летучая заявила, что сначала ее беспокоило то, что она до сих пор не родила много детей, а теперь не переживает по этому поводу. По ее словам, она больше не зацикливается на теме рождения детей, потому что ее дом и так ими полон и она их любит, а также по той причине, что она знает, что есть желания, на исполнение которых влияют исключительно некие высшие силы.

«Если высшие силы решат, что у нас с Юрой будут общие дети, значит, они у нас будут и мы станем им лучшими родителями, но если так не случится, я не буду убиваться и рыдать», — заверила телеведущая.

Он объяснила это пониманием того, что человека разрушает то, что он начинает грызть себя изнутри, когда желания не исполняются, и нежеланием разрушать себя.