Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Летучая заговорила о беременности 

Артём Кульша и ещё 1 1 час назад
Летучая заговорила о беременности
Фото: Инстаграм
Телеведущая Елена Летучая не переживает из-за того, что не родила много детей. Об этом она сама заявила изданию «7Дней».
Летучая, как сообщал «Рамблер», вела такие шоу, как «Ревизорро», «Летучий отряд» и «Летучий Надзор». В 2016 году она вышла замуж за адвоката и бизнесмена Юрия Анашенкова. У него есть двое детей от предыдущих отношений.
Вчера Летучая заявила, что сначала ее беспокоило то, что она до сих пор не родила много детей, а теперь не переживает по этому поводу. По ее словам, она больше не зацикливается на теме рождения детей, потому что ее дом и так ими полон и она их любит, а также по той причине, что она знает, что есть желания, на исполнение которых влияют исключительно некие высшие силы.
«Если высшие силы решат, что у нас с Юрой будут общие дети, значит, они у нас будут и мы станем им лучшими родителями, но если так не случится, я не буду убиваться и рыдать», — заверила телеведущая.
Он объяснила это пониманием того, что человека разрушает то, что он начинает грызть себя изнутри, когда желания не исполняются, и нежеланием разрушать себя.
Видео дня. Звезд российского шоу-бизнеса обвиняют в плагиате
Комментарии
Шоу-бизнес , Елена Летучая , Юрий Анашенков
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россию ждет тяжелый август
Россию ждет тяжелый август
Собчак срочно сделали сложнейшую операцию
Собчак срочно сделали сложнейшую операцию
Раскрыт секрет Петросяна и Брухуновой
Раскрыт секрет Петросяна и Брухуновой
Пока вы не уснули: в Кремле жестко осадили Белоруссию
Пока вы не уснули: в Кремле жестко осадили Белоруссию
Видео
Загоревшийся новейший «Бумеранг» после парада попал на видео
00:52
Загоревшийся новейший «Бумеранг» после парада попал на видео
Армия Оружие
Опубликовано видео шоу акробатов над вершинами Альп
00:46
Опубликовано видео шоу акробатов над вершинами Альп
В мире Европа
Опубликовано видео применения аналога «Змея Горыныча» в КНР
00:34
Опубликовано видео применения аналога «Змея Горыныча» в КНР
Армия Оружие
Опубликовано видео подробностей о «фабрике младенцев» в Москве
03:54
Опубликовано видео подробностей о «фабрике младенцев» в Москве
Происшествия Новости Москвы
Появилось видео задержания лидеров разных ОПГ
01:37
Появилось видео задержания лидеров разных ОПГ
Происшествия
Слетевшая туфля участницы парада попала на видео
02:41
Слетевшая туфля участницы парада попала на видео
Общество
Появилось видео эвакуации Митинского радиорынка
00:26
Появилось видео эвакуации Митинского радиорынка
Происшествия
Кокорин дал напутствие Ефремову и попал на видео
01:14
Кокорин дал напутствие Ефремову и попал на видео
Шоу-бизнес
Опубликовано видео салюта Победы в Москве
00:48
Опубликовано видео салюта Победы в Москве
Общество
Флаг России в небе над центром Москвы попал на видео
00:07
Флаг России в небе над центром Москвы попал на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение