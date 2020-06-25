Жена Ефремова отсудила компенсацию за разбитую машину 

Минувшей зимой на автомобиль Кругликовой марки Suzuki Vitara, припаркованный в Плотниковом переулке, упала наледь с крыши. Супруга актера пыталась истребовать компенсацию у «Жилищника», но ей отказали. Тогда женщина решила отсудить деньги и выиграла дело. Согласно судебному решению, за разбитую машину коммунальщики выплатят ей 120 тысяч рублей.