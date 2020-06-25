Гоген Солнцев нарушил социальную дистанцию с любовницей

Шоумен Гоген Солнцев на своей странице в Instagram задался вопросом нужно ли соблюдать социальную дистанцию с тем, с кем провел время на карантине.
Для него похоже ответ оказался очевиден: мужчина выложил в соцсеть совместное фото с пожилой дамой, которую подписчики называют его любовницей.
Снимок появился в Instagram 25 июня. На фото Солнцев обнимает пожилую женщину по имени Лидия Александровна. При этом шоумен подчеркнул, что из-за нее у него дома произошел семейный скандал.
«Катя подняла скандал и наорала, что Лидия Александровна не соблюдает эту пресловутую социальную дистанцию», — написал Солнцев (орфография и пунктуация автора сохранены — прим. ред.).
Он также поинтересовался у подписчиков, следует ли соблюдать социальную дистанцию с человеком, с которым провел самоизоляцию. Однако поклонники шоумена отметили, что ему в первую очередь следует разобраться со своей личной жизнью.
Ранее, как сообщал «Рамблер», подписчики Солнцева выдвинули версию, что Лидия Алифиренко является его любовницей. Такой вывод подписчики сделали на основе Instagram-аккаунта шоумена, в котором последнее время снимки пожилой женщины появляются чаще, чем фото его жены Екатерины Терешкович.