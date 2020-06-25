Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Гоген Солнцев нарушил социальную дистанцию с пожилой любовницей 

Павел Тиунов и ещё 2 1 час назад
Гоген Солнцев нарушил социальную дистанцию с любовницей
Фото: Инстаграм
Шоумен Гоген Солнцев на своей странице в Instagram задался вопросом нужно ли соблюдать социальную дистанцию с тем, с кем провел время на карантине.
Для него похоже ответ оказался очевиден: мужчина выложил в соцсеть совместное фото с пожилой дамой, которую подписчики называют его любовницей.
Снимок появился в Instagram 25 июня. На фото Солнцев обнимает пожилую женщину по имени Лидия Александровна. При этом шоумен подчеркнул, что из-за нее у него дома произошел семейный скандал.
«Катя подняла скандал и наорала, что Лидия Александровна не соблюдает эту пресловутую социальную дистанцию», — написал Солнцев (орфография и пунктуация автора сохранены — прим. ред.).
Он также поинтересовался у подписчиков, следует ли соблюдать социальную дистанцию с человеком, с которым провел самоизоляцию. Однако поклонники шоумена отметили, что ему в первую очередь следует разобраться со своей личной жизнью.
Ранее, как сообщал «Рамблер», подписчики Солнцева выдвинули версию, что Лидия Алифиренко является его любовницей. Такой вывод подписчики сделали на основе Instagram-аккаунта шоумена, в котором последнее время снимки пожилой женщины появляются чаще, чем фото его жены Екатерины Терешкович.
Видео дня. Звезд российского шоу-бизнеса обвиняют в плагиате
Комментарии
Шоу-бизнес , Екатерина Терешкович , Гоген Солнцев
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Поведение Лукашенко после парада вызвало вопросы
Поведение Лукашенко после парада вызвало вопросы
Машков рассказал об актерах-геях
Машков рассказал об актерах-геях
В Киеве переполох из-за слов Путина о присвоенных Украиной территориях…
В Киеве переполох из-за слов Путина о присвоенных Украиной территориях…
Лукашенко выступил со срочным заявлением
Лукашенко выступил со срочным заявлением
Видео
Загоревшийся новейший «Бумеранг» после парада попал на видео
00:52
Загоревшийся новейший «Бумеранг» после парада попал на видео
Армия Оружие
Опубликовано видео шоу акробатов над вершинами Альп
00:46
Опубликовано видео шоу акробатов над вершинами Альп
В мире Европа
Опубликовано видео применения аналога «Змея Горыныча» в КНР
00:34
Опубликовано видео применения аналога «Змея Горыныча» в КНР
Армия Оружие
Опубликовано видео подробностей о «фабрике младенцев» в Москве
03:54
Опубликовано видео подробностей о «фабрике младенцев» в Москве
Происшествия Новости Москвы
Появилось видео задержания лидеров разных ОПГ
01:37
Появилось видео задержания лидеров разных ОПГ
Происшествия
Слетевшая туфля участницы парада попала на видео
02:41
Слетевшая туфля участницы парада попала на видео
Общество
Появилось видео эвакуации Митинского радиорынка
00:26
Появилось видео эвакуации Митинского радиорынка
Происшествия
Кокорин дал напутствие Ефремову и попал на видео
01:14
Кокорин дал напутствие Ефремову и попал на видео
Шоу-бизнес
Опубликовано видео салюта Победы в Москве
00:48
Опубликовано видео салюта Победы в Москве
Общество
Флаг России в небе над центром Москвы попал на видео
00:07
Флаг России в небе над центром Москвы попал на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение