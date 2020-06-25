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Кокорин дал напутствие Ефремову и попал на видео 

Вадим Дроздов 52 минуты назад
Александр Кокорин дал напутствие Михаилу Ефремову на случай, если актер окажется в тюрьме. По словам форварда ФК "Сочи", поблажек для Ефремова не будет. Кокорин также пожелал Ефремову терпения и "пройти этот путь достойно".
"Если он человек хороший, то к нему там хорошо отнесутся. А ошибки у всех бывают, правильно? К известным отношение такое же, как и ко всем. Меня не выделяли и не обращались со мной строже", — подытожил футболист.
Александр Кокорин вместе с Павлом Мамаевым отсидели почти год в Бутырской тюрьме из-за драк, устроенных ими в центре Москвы.
Шоу-бизнес , Видео , Михаил Ефремов , Павел Мамаев , Александр Кокорин
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