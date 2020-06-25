Кокорин дал напутствие Ефремову и попал на видео 

Александр Кокорин дал напутствие Михаилу Ефремову на случай, если актер окажется в тюрьме. По словам форварда ФК "Сочи", поблажек для Ефремова не будет. Кокорин также пожелал Ефремову терпения и "пройти этот путь достойно".

"Если он человек хороший, то к нему там хорошо отнесутся. А ошибки у всех бывают, правильно? К известным отношение такое же, как и ко всем. Меня не выделяли и не обращались со мной строже", — подытожил футболист.