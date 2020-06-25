Петросян поссорился с молодой возлюбленной

Жизнь сатирика Евгения Петросяна сейчас — «головная боль» из-за ссоры с дочерью и конфликтов с молодой женой. Об этом «Комсомольской правде» заявил писатель-сатирик Леонид Натапов.
Как сообщал «Рамблер», ранее юморист Евгений Петросян развелся с Еленой Степаненко и женился на своей молодой помощнице Татьяне Брухуновой. При этом раздел имущества между бывшими супругами до сих пор продолжается, а дочь сатирика Викторина встала на сторону мачехи.
По словам Натапова, молодая жена и дочь Петросяна «нервы ему треплют».
«Викторина невзлюбила Татьяну, на этой почве и ссоры. И Татьяна стала характер показывать. А ведь Петросян ушел к Тане от Степаненко, потому что Брухунова вела себя очень мудро», — пояснил он.
Писатель уверен, что Петросян «влюбился без памяти» и после свадьбы Брухунова начала «вить веревки» из мужа.
«Дочь переживает, что Татьяне от миллионов Петросяна немало отлетает, он много чего уже оформил на молодую жену. А Брухуновой, видимо, этого мало», — заявил Леонид Натапов, отметив, что ранее такой «легкомысленной щедрости» за Петросяном не замечал.