Петросян поссорился с молодой возлюбленной

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Жизнь сатирика Евгения Петросяна сейчас — «головная боль» из-за ссоры с дочерью и конфликтов с молодой женой. Об этом «Комсомольской правде» заявил писатель-сатирик Леонид Натапов.

Как сообщал «Рамблер», ранее юморист Евгений Петросян развелся с Еленой Степаненко и женился на своей молодой помощнице Татьяне Брухуновой. При этом раздел имущества между бывшими супругами до сих пор продолжается, а дочь сатирика Викторина встала на сторону мачехи.

По словам Натапова, молодая жена и дочь Петросяна «нервы ему треплют».

«Викторина невзлюбила Татьяну, на этой почве и ссоры. И Татьяна стала характер показывать. А ведь Петросян ушел к Тане от Степаненко, потому что Брухунова вела себя очень мудро», — пояснил он.

Писатель уверен, что Петросян «влюбился без памяти» и после свадьбы Брухунова начала «вить веревки» из мужа.