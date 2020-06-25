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«Не жизнь, а головная боль»: Евгений Петросян разрывается между молодой женой и дочерью 

Teleprogramma.pro 1 час назад
«Не жизнь, а головная боль»
Фото: globallookpress.com
Писатель-сатирик Леонид Натапов заявил, что в жизни его коллеги 74-летнего Евгения Петросяна наступили крайне непростые времена. Его дочь Викторина никак не может найти общий язык с женой юмориста Татьяной Брухуновой. Они словно с цепи сорвались. Женщины не общаются, что просто убивает пожилого сатирика.
«У Петросяна сейчас не жизнь, а головная боль. Во-первых, он поссорился со своим редактором, который был с ним с 2007 года. Еще и молодая жена вместе с дочкой нервы ему треплют. Так что завидовать там нечему».
Как отметил Натапов, Викторина очень недовольна, что ее отец отписал большую часть имущества на Брухунову. Она считает, что супруга юмориста вьет веревки из ее отца. При этом коллега юмориста утверждает, что ранее он особой щедрости за Петросяном не замечал. Сейчас же тот готов все наследство оставить молодой супруге, которую, надо признать, безумно любит, сообщает «Комсомольская правда».
Напомним, что у Евгения Петросяна сейчас в самом разгаре судебный процесс дележки имущества с бывшей супругой юмористкой Еленой Степаненко. Общих детей у них в браке не было. Степаненко хочет половину совместно нажитого имущества с теперь уже бывшим мужем.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Елена Степаненко , Евгений Петросян , Комсомольская правда
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