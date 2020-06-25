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Собчак высказалась о разводе Асмус и Харламова, и слухах о любовнице комика 

News.ru 45 минут назад
Собчак прокомментировала слухи о любовнице Харламова
Фото: Instagram
Телеведущая Ксения Собчак прокомментировала слухи о возлюбленной комика Гарика Харламова на фоне его развода с актрисой Кристиной Асмус. Она отметила, что ей нравится версия о том, что некая Ксюша разрушила брак Асмус и Харламова.
А мне лично версия, что некая Ксюша, хоть и не я, понравилась, — привели слова Ксении Собчак на портале KP.ru.
Ранее участница шоу «Уральские пельмени» Ксения Корнева опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram сообщение, что Гарик Харламов весь период самоизоляции смотрел «Уральские пельмени» и «понял, что думает только о Ксюше».
После того, как Гарик Харламов сделал репост сообщения Ксении Корневой на своей странице, появились слухи об их возможной связи.
Однако комик опроверг эти слухи и сообщил подписчикам, что «смотрел весь карантин Губку Боба и думал только об их капитане», писал NEWS.ru ранее.
Актриса Ксения Корнева решила прокомментировать ответ Гарика Харламова и сообщила, что развод — дело нелёгкое. Участница шоу «Уральские пельмени» также пошутила, что, если бы она снималась в «Губке Бобе», то у неё «был бы шанс».
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Комментарии
Шоу-бизнес , Ксения Корнева , Гарик Харламов , Ксения Собчак , Кристина Асмус , Комсомольская правда
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