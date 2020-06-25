Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Джиган посоветовал Харламову сбрить брови после развода с Асмус 

News.ru и ещё 1 52 минуты назад
«Сбрей брови»: Джиган дал совет Харламову
Фото: News.ru
Шоумен Гарик Харламов высмеял слова ведущего Comment Out Владимира Маркони о том, что его заявление о разводе с Кристиной Асмус было шуточным. Рэпер Джиган (Денис Устименко-Вайнштейн) поспешил другу на помощь. Он дал ему совет, как действовать в подобной ситуации.
Ранее Маркони заявил, что юморист Харламов и его супруга стали новыми гостями его YouTube-шоу. Звёздная пара не разводится. Это было одно из заданий.
Харламов подтвердил, что решение расторгнуть брак с актрисой — не шутка и не является заданием какого-то шоу. Он отметил, что Маркони даже не сможет опубликовать трейлер этого выпуска, потому что он врун. Джиган, недавно оказавшийся в центре скандала из-за развода с возлюбленной, решил посоветовать комику сбрить брови. Исполнитель уже так делал, когда переживал внутренний кризис из-за ссоры с женой Оксаной Самойловой.
Просто сбрей брови, — написал музыкант под постом Харламова.
Резидент Comedy Club пока никак не отреагировал на совет рэпера.
Посмотреть эту публикацию в Instagram

8 лет назад у нас начались отношения с @asmuskristina Хорошая цифра 8. Знак бесконечности. Мы поженились 8-го числа. Но на земле нет ничего бесконечного. И мы, к сожалению, не исключение. Наш путь с Кристиной не заканчивается, а переходит в другую стадию. В которой я надеюсь всегда будет место дружбе и уважению. Да, мы разводимся. Но мы безусловно остаёмся любящими родителями прекрасной дочки. Это были прекрасные 8 лет. Я безмерно благодарен Кристине за них и за самое главное и важное, что есть у нас в жизни — за нашу дочку. Конечно, начнутся спекуляции, но я сразу хочу прояснить, что ни пандемия, ни фильм «Текст», ни кто-то третий в этой ситуации не виноват. Так случается в жизни. Такое бывает. Но мы навсегда останемся близкими людьми и мы расстаёмся друзьями, с большим уважением друг другу. Сейчас идёт бракоразводный процесс. Это непростой период для всех нас, поэтому я прошу прессу не беспокоить меня, Кристину и всех наших близких. А домыслов и догадок предостаточно будет в разных пабликах и форумах. Эту игрушку не отберёшь)

Публикация от  Гарик Харламов (@garikkharlamov)

Сообщение о разводе артисты опубликовали 22 июня. Резидент Comedy Club и актриса попросили журналистов не беспокоить их, так как ближайшее время они не собираются комментировать этот болезненный момент. При этом и Харламов, и Асмус подчеркнули, что в их разводе никто не виноват, и пообещали остаться любящими родителями для дочки и сохранить дружеские отношения.
Как ранее писал NEWS.ru, фанаты не поверили ни в развод, ни в последующее за этим примирение Джигана с женой Оксаной Самойловой. Люди пришли к выводу, что это не более чем «хайп на семье».
Видео дня. Каким был исторический парад Победы 24 июня 1945 года
News.ru: последние новости
«Расправа»: Разин узнал, почему семья Захарова не берёт деньги Ефремова «Расправа»: Разин узнал, почему семья Захарова не берёт деньги Ефремова Аudi прекращает сотрудничество с Собчак из-за её высказываний Аudi прекращает сотрудничество с Собчак из-за её высказываний В семье Пугачёвой ожидается пополнение В семье Пугачёвой ожидается пополнение
Комментарии
Шоу-бизнес , Оксана Самойлова , Гарик Харламов , Кристина Асмус
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Песков объяснил отъезд Лукашенко
Песков объяснил отъезд Лукашенко
В РФ высказались о словах Зеленского про парад Победы
В РФ высказались о словах Зеленского про парад Победы
Поведение Лукашенко после парада вызвало вопросы
Поведение Лукашенко после парада вызвало вопросы
Силовики устроили тайный протест против Лукашенко
Силовики устроили тайный протест против Лукашенко
Видео
Флаг России в небе над центром Москвы попал на видео
00:07
Флаг России в небе над центром Москвы попал на видео
Спасение котенка из колодца попало на видео
00:28
Спасение котенка из колодца попало на видео
Эмоциональная реакция ветерана на речь Путина попала на видео
00:09
Эмоциональная реакция ветерана на речь Путина попала на видео
Прибытие иностранных лидеров в Кремль попало на видео
01:39
Прибытие иностранных лидеров в Кремль попало на видео
Опубликовано видео трюка в «колесе смерти» над пропастью в Альпах
00:38
Опубликовано видео трюка в «колесе смерти» над пропастью в Альпах
Опубликовано видео драки депутатов в облдуме
01:10
Опубликовано видео драки депутатов в облдуме
Политика
Самолет потерпел крушение из-за коронавируса
02:43
Самолет потерпел крушение из-за коронавируса
Происшествия В мире
«Семья Захаровых получила огромный куш»: Андрей Разин
02:59
«Семья Захаровых получила огромный куш»: Андрей Разин
Шоу-бизнес
Поведение Лукашенко после парада вызвало вопросы
00:36
Поведение Лукашенко после парада вызвало вопросы
В мире
Китай оценил празднование Победы в России
02:33
Китай оценил празднование Победы в России
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение