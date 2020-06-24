«Разводимся и все!»: Харламов опроверг слова о розыгрыше 

Гарик Харламов в инстаграме выложил видеоролик, в котором опроверг слова ведущего шоу Comment Out Владимира Маркони о том, что его развод с актрисой Кристиной Асмус является розыгрышем.
Он предположил, что Маркони решил таким образом привлечь внимание к своему шоу и призвал СМИ проверить эту информацию.
Тут же в микроблоге Харламов коротко написал:
«Хорош уже. Просто разводимся и все!»
Как ранее писал «Рамблер», в последние дни публика самым активным образом обсуждает причины и детали развода Асмус и Харламова.
Но, как оказалось, все до единой догадки были выстроены зря — никакого развода и не планировалось.