«Разводимся и все!»: Харламов опроверг слова о розыгрыше 

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Гарик Харламов в инстаграме выложил видеоролик, в котором опроверг слова ведущего шоу Comment Out Владимира Маркони о том, что его развод с актрисой Кристиной Асмус является розыгрышем.

Он предположил, что Маркони решил таким образом привлечь внимание к своему шоу и призвал СМИ проверить эту информацию.

Тут же в микроблоге Харламов коротко написал:

«Хорош уже. Просто разводимся и все!»

Как ранее писал «Рамблер», в последние дни публика самым активным образом обсуждает причины и детали развода Асмус и Харламова.