Решена судьба тела Насти Тропицель 

Тело блогерши Насти Тропицель будет кремировано 25 июня. Об этом ее возлюбленный Виктор сообщил изданию «360».

18-летняя Тропицель вела блог о заработке в интернете и работе над собой. На ее инстаграм подписаны более 1,1 миллиона человек. В описании профиля блогерши сказано, что она стала миллионершей в 15 лет.

Несколько дней назад, как сообщал «Рамблер», Тропицель погибла в результате дорожно-транспортного происшествия на индонезийском острове Бали. Она не справилась с управлением мотоциклом, врезалась в бордюр, упала и получила травму головы, ставшую причиной ее смерти.

«Сегодня будет кремация», — сообщил ее бойфренд 25 июня.

Он отметил, что Тропицель была светлым человеком, любила даже своих хейтеров, а большая часть ее подписчиков выражает искренние соболезнования в связи с кончиной блогерши. Также Виктор сообщил, что в скором времени уедет пожить в горах, а потом посадит на месте захоронения праха возлюбленной дерево, чтобы люди могли навещать Тропицель.

В свою очередь, отец блогерши пригласил ее друзей и всех, для кого она имела большое значение, произнести напутственные молитвы во время кремации.