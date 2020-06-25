Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Решена судьба тела Насти Тропицель 

Артём Кульша и ещё 1 57 минут назад
Тело блогерши Насти Тропицель будет кремировано 25 июня. Об этом ее возлюбленный Виктор сообщил изданию «360».
18-летняя Тропицель вела блог о заработке в интернете и работе над собой. На ее инстаграм подписаны более 1,1 миллиона человек. В описании профиля блогерши сказано, что она стала миллионершей в 15 лет.
Стали известны подробности гибели Насти Тропицель
Несколько дней назад, как сообщал «Рамблер», Тропицель погибла в результате дорожно-транспортного происшествия на индонезийском острове Бали. Она не справилась с управлением мотоциклом, врезалась в бордюр, упала и получила травму головы, ставшую причиной ее смерти.
«Сегодня будет кремация», — сообщил ее бойфренд 25 июня.
Он отметил, что Тропицель была светлым человеком, любила даже своих хейтеров, а большая часть ее подписчиков выражает искренние соболезнования в связи с кончиной блогерши. Также Виктор сообщил, что в скором времени уедет пожить в горах, а потом посадит на месте захоронения праха возлюбленной дерево, чтобы люди могли навещать Тропицель.
В свою очередь, отец блогерши пригласил ее друзей и всех, для кого она имела большое значение, произнести напутственные молитвы во время кремации.
Комментарии 1
Шоу-бизнес , Видео
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Киеве переполох из-за слов Путина о присвоенных Украиной территориях…
В Киеве переполох из-за слов Путина о присвоенных Украиной территориях…
Поведение Лукашенко после парада вызвало вопросы
Поведение Лукашенко после парада вызвало вопросы
Песков объяснил отъезд Лукашенко
Песков объяснил отъезд Лукашенко
Лукашенко выступил со срочным заявлением
Лукашенко выступил со срочным заявлением
Видео
Опубликовано видео применения аналога «Змея Горыныча» в КНР
00:34
Опубликовано видео применения аналога «Змея Горыныча» в КНР
Армия Оружие
Опубликовано видео подробностей о «фабрике младенцев» в Москве
03:54
Опубликовано видео подробностей о «фабрике младенцев» в Москве
Происшествия Новости Москвы
Появилось видео задержания лидеров разных ОПГ
01:37
Появилось видео задержания лидеров разных ОПГ
Происшествия
Слетевшая туфля участницы парада попала на видео
02:41
Слетевшая туфля участницы парада попала на видео
Общество
Появилось видео эвакуации Митинского радиорынка
00:26
Появилось видео эвакуации Митинского радиорынка
Происшествия
Кокорин дал напутствие Ефремову и попал на видео
01:14
Кокорин дал напутствие Ефремову и попал на видео
Шоу-бизнес
Опубликовано видео салюта Победы в Москве
00:48
Опубликовано видео салюта Победы в Москве
Общество
Флаг России в небе над центром Москвы попал на видео
00:07
Флаг России в небе над центром Москвы попал на видео
Спасение котенка из колодца попало на видео
00:28
Спасение котенка из колодца попало на видео
Эмоциональная реакция ветерана на речь Путина попала на видео
00:09
Эмоциональная реакция ветерана на речь Путина попала на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение