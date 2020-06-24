Обнародована цена украшения, купленного Джиганом для жены

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Джиган старательно цементирует отношения со своей супругой.

Рэпер был замечен за покупкой дорогого ювелирного украшения, — рассказывает Telegram-канал «Курятник».

Музыкант с помощником приехали в ювелирный бутик и выбрали браслет из белого золота с бриллиантами. Стоит эта красота сопоставимо с квартирой на окраине столицы — шесть миллионов рублей.

Предполагается, что подобным подарком рэпер окончательно загладит свои прошлые грехи, и публика вновь будет лицезреть образцовые семейные отношения.

Что ж, история с разводом, похоже, сильно повлияла на благосостояние пары.

Как пишет Экспресс Газета, у Самойловой резко выросло число подписчиков, а, значит и стоимость рекламных постов и конкурсов — «гивов».

Это прибыльное удовольствие — по оценке журналистов, только на одном таком конкурсе пара заработала 22 млн рублей.

Как ранее писал «Рамблер», Оксана Самойлова официально подала на развод с Джиганом в апреле, после того, как их личные семейные проблемы стали достоянием общественности.

Оксана не смогла простить мужу измены, злоупотребление запрещенными препаратами и алкоголем, неадекватное поведение дома и на публике.