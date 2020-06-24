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Audi прекращает сотрудничество с Собчак из-за ее высказываний о протестах в США 

ТАСС и ещё 9 4 часа назад
Audi разрывает контракт с Собчак из-за расистской шутки
Фото: РИА Новости
Германский автопроизводитель Audi разрывает договор о сотрудничестве с телеведущей Ксенией Собчак, которая была амбассадором бренда в России, из-за предполагаемых расистских высказываний в соцсетях. Об этом сообщило в среду агентство DPA со ссылкой на представителя концерна Вернера Нойхольда.
"Audi решительно отвергает любые формы расизма и дискриминации, так как это несовместимо с нашей корпоративной культурой", — подчеркнули в компании.
Там отметили, что Audi немедленно расторгает договор с Собчак.
По информации издания Business Insider, причиной послужило то, что телеведущая критически высказывалась о протестах движения Black Lives Matter ("Жизни темнокожих имеют значение") в своем аккаунте в Instagram. Концерн сотрудничал с Собчак около восьми лет.
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Шоу-бизнес , В мире , США , Ксения Собчак
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