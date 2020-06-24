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Адвокат Ефремова обозначил сумму возможной компенсации 

Ирина Лебедева 16 минут назад
Адвокат Ефремова обозначил сумму возможной компенсации
Фото: РИА Новости
Эльман Пашаев, адвокат Михаила Ефремова, опроверг информацию о том что Ефремов продает дом, чтобы выплатить компенсацию родственникам погибшего в пьяном ДТП Сергея Захарова.
Пашаев отметил, что он неоднократно пытался договориться с семьей покойного о том, чтобы они согласились получить от актера значительную сумму денег, но попытки эти не удались.
Теперь же он больше «не будет ни за кем бегать», и Ефремов возместит ровно столько, сколько назначит суд.
«Михаилу Олеговичу не нужно ничего продавать, чтобы выполнить решение суда. Скорее всего, сумма там будет около миллиона рублей, в лучшем случае — 1,5 миллиона. Такие средства мы соберем одним звонком по друзьям моего клиента. Хотя, напомню, он готов был дать родственникам погибшего значительно больше», — цитирует адвоката СтарХит.
Как ранее писал «Рамблер», Алексей Кокорин, не так давно вышедший на свободу после отбытия наказания, рассказал, что Михаила Ефремова никакие особые поблажки на зоне ждать не будут.
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Комментарии 2
Шоу-бизнес , Михаил Ефремов , Сергей Захаров , Алексей Кокорин , StarHit
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