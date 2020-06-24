Адвокат Ефремова обозначил сумму возможной компенсации 

Эльман Пашаев, адвокат Михаила Ефремова , опроверг информацию о том что Ефремов продает дом, чтобы выплатить компенсацию родственникам погибшего в пьяном ДТП Сергея Захарова

Пашаев отметил, что он неоднократно пытался договориться с семьей покойного о том, чтобы они согласились получить от актера значительную сумму денег, но попытки эти не удались.

Теперь же он больше «не будет ни за кем бегать», и Ефремов возместит ровно столько, сколько назначит суд.

«Михаилу Олеговичу не нужно ничего продавать, чтобы выполнить решение суда. Скорее всего, сумма там будет около миллиона рублей, в лучшем случае — 1,5 миллиона. Такие средства мы соберем одним звонком по друзьям моего клиента. Хотя, напомню, он готов был дать родственникам погибшего значительно больше», — цитирует адвоката СтарХит.