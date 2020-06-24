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«Веселый розыгрыш»: Асмус и Харламов не думают разводиться 

Ирина Лебедева 17 минут назад
В последние дни публика самым активным образом обсуждает причины и детали развода Асмус и Харламова.
Но, как оказалось, все до единой догадки были выстроены зря — никакого развода и не планировалось.
Владимир Маркони, ведущий юмористического YouTube-шоу Comment Out, признался, что известие о разводе Кристины Асмус и Гарика Харламова — всего лишь розыгрыш.
По словам Маркони, пара принимает участие в одном из проектов шоу, которое уже скоро выйдет в эфир. И объявление о разводе — всего лишь одно из заданий проекта.
«Да, разумеется, они участвовали в проекте! И здорово, что этот веселый розыгрыш и дружеская подколка так интересно взбудоражила медийное пространство», — цитирует ведущего Comment Out Экспресс Газета.
По условиям проекта, окончательно сознаться в обмане Кристина и Гарик смогут только после выхода шоу в эфир.
Названа истинная причина развода Харламова и Асмус
Как ранее писал «Рамблер», 22 июня Кристина Асмус и Гарик Харламов объявили в соцсетях о разводе, подчеркнув, что решение не спонтанное и на него не повлияли ни скандальный фильм «Текст», ни пандемия коронавируса, ни кто-то третий.
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Шоу-бизнес , Видео , Гарик Харламов , Кристина Асмус , Владимир Маркони
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