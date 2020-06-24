Харламова. В последние дни публика самым активным образом обсуждает причины и детали развода Асмус

Но, как оказалось, все до единой догадки были выстроены зря — никакого развода и не планировалось.

Владимир Маркони , ведущий юмористического YouTube-шоу Comment Out, признался, что известие о разводе Кристины Асмус и Гарика Харламова — всего лишь розыгрыш.

По словам Маркони, пара принимает участие в одном из проектов шоу, которое уже скоро выйдет в эфир. И объявление о разводе — всего лишь одно из заданий проекта.

«Да, разумеется, они участвовали в проекте! И здорово, что этот веселый розыгрыш и дружеская подколка так интересно взбудоражила медийное пространство», — цитирует ведущего Comment Out Экспресс Газета.

По условиям проекта, окончательно сознаться в обмане Кристина и Гарик смогут только после выхода шоу в эфир.