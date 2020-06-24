«Эталон русского офицера»: Галкин показал фотографию отца 

Максим Галкин выложил в инстаграме архивную фотографию своего отца.

Артист написал, что «проморгал» праздник — День отца, и теперь исправляет свою ошибку. Хотя и вспоминает папу часто — без всяких праздников.

Папа юмориста, Александр Галкин , в свое время выбрал военную карьеру и многого добился. Он занимал пост начальника Главного автобронетанкового управления Министерства обороны СССР и РФ с 1988 по 1997 год.