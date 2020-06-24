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«Эталон русского офицера»: Галкин показал фотографию отца 

Ирина Лебедева 54 минуты назад
«Эталон русского офицера»: Галкин показал фотографию отца
Фото: РИА Новости
Максим Галкин выложил в инстаграме архивную фотографию своего отца.
Артист написал, что «проморгал» праздник — День отца, и теперь исправляет свою ошибку. Хотя и вспоминает папу часто — без всяких праздников.
"Нам не нужна материальная помощь от государства"
Папа юмориста, Александр Галкин, в свое время выбрал военную карьеру и многого добился. Он занимал пост начальника Главного автобронетанкового управления Министерства обороны СССР и РФ с 1988 по 1997 год.
«Отец был эталоном русского офицера, не только для меня, а для тысяч военных, которые его знали, уважали и любили. Галкин Александр Александрович — это ориентир для многих, кто выбрал службу. Он прошёл огромный путь от простого пацана из очень бедной деревенской семьи из уральской глубинки до генерала-полковника, который отвечал в СССР и затем в России за всё танкостроение и военное автомобилестроение и их развитие и обеспечение этой техникой нашей армии. Талантливый инженер, академик, он стал автором научных трудов и изобретений в области технического обеспечения, войсковой эксплуатации и боевого применения бронетанковой техники, в том числе танка Т-80У, за что получил Государственную Премию. Ну и, конечно, прекрасный отец для меня и брата, душа компании, спортсмен, футболист и талантливый рассказчик. Папа, помню, люблю! Спасибо тебе!», — написал Максим в инстаграме.
Как ранее писал «Рамблер», телеведущий Максим Галкин провел видеоэкскурсию по цветущему саду, разбитому возле знаменитого замка в подмосковном поселке Грязь.
Видео дня. Каким был исторический парад Победы 24 июня 1945 года
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Шоу-бизнес , Александр Галкин , Максим Галкин
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