Лолита подала идею, как сэкономить на ЖКХ 

Цены на коммунальные услуги подрастают, а вот о доходах населения этого не скажешь. Пандемия оставила и многих звезд шоу-бизнеса за бортом без привычных заработков.

Лолита Милявская, как женщина креативная и боевая, наполовину в шутку, наполовину всерьез написала, что нашла способ хоть чуть-чуть сэкономить и заодно отщипнуть кусочек прибылей энергетиков.

«Пришло предупреждение на почту, что до 30 июня нужно сдать показания счетчиков. Я подумала, припишу себе пару киловатт по старому тарифу. Некрасиво конечно, но повышение на бензин, продукты и прочее, заставляют мозг быть изворотливым», — сообщила певица в микроблоге.

Идеей Лолиты тут же прониклись очень многие подписчики. О чем ей и сообщили. Видимо, звезда попала-таки в болевую точку.

«Вот, Лолочка! Молодец! Щас также скажу, чтобы сделали у нас в Культ центре! Цалу».

А те, что уже успел добросовестно оплатить счета, теперь горюют: