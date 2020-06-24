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Лолита подала идею, как сэкономить на ЖКХ 

Ирина Лебедева и ещё 1 25 минут назад
Лолита подала идею, как сэкономить на ЖКХ
Фото: РИА Новости
Цены на коммунальные услуги подрастают, а вот о доходах населения этого не скажешь. Пандемия оставила и многих звезд шоу-бизнеса за бортом без привычных заработков.
«Лолиту спасут мальчики по вызову»
Лолита Милявская, как женщина креативная и боевая, наполовину в шутку, наполовину всерьез написала, что нашла способ хоть чуть-чуть сэкономить и заодно отщипнуть кусочек прибылей энергетиков.
«Пришло предупреждение на почту, что до 30 июня нужно сдать показания счетчиков. Я подумала, припишу себе пару киловатт по старому тарифу. Некрасиво конечно, но повышение на бензин, продукты и прочее, заставляют мозг быть изворотливым», — сообщила певица в микроблоге.
Идеей Лолиты тут же прониклись очень многие подписчики. О чем ей и сообщили. Видимо, звезда попала-таки в болевую точку.
Откликнулся даже Эммануил Виторган:
«Вот, Лолочка! Молодец! Щас также скажу, чтобы сделали у нас в Культ центре! Цалу».
А те, что уже успел добросовестно оплатить счета, теперь горюют:
Где ж Вы были раньше? А то я передала и даже на 10 единиц меньше».
Как ранее писал «Рамблер», После скандального развода певица Лолита Милявская не унывает, худеет и экспериментирует с внешностью.
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Комментарии 2
Шоу-бизнес , Другое , Лолита Милявская , Эммануил Виторган
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