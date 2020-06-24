Ургант посмеялся над Кокориным

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Скандально известный футболист Александр Кокорин опубликовал свою фотографию в маске из крокодиловой кожи.

Этот занятный факт не провел мимо внимания телеведущего Ивана Урганта

В эфире программы «Вечерний Ургант» Иван со своим соведущим Виктором Хрусталевым довольно едко высмеяли Кокорина, — рассказывает russian.rt.

«Александр носит медицинскую маску из крокодиловой кожи. Этот аксессуар обошелся Александру в 30 тыс. рублей. Соответственно, мы делаем вывод: коронавирус опасен не только для людей, но и теперь для крокодилов», — посмеялся Иван.

Хрусталев отметил, что Кокорин действует по правилам и меняет маски каждые два часа.

На это Ургант заявил, что футболист, безусловно самостоятельный человек И произнес:

«Представляешь, как приятно было футболистам молодежного «Ростова», когда они увидели на лице у Кокорина своего любимого мультипликационного героя?»

После этого Хрусталев поинтересовался, как же дышать в маске из кожи? Он ведь достаточно плотная.

«Это, Митя, зависит, из какой части крокодила взяли конкретную маску. Потому что я уверен, что та маска, которая плотно прижата к носу и рту Александра, в ней прекрасно дышится — в ней есть клапан, — заявил Ургант.

Как пишут СМИ, «крокодиловые» маски шьет одно из московских ателье. Аналогичный странный предмет приобрели Тимати и Баста, а также некоторые другие звезды.

Как сообщал «Рамблер», 8 октября 2018 года футболисты Мамаев и Кокорин устроили две драки в центре Москвы.

По итогам инцидентов спортсмены были привлечены к уголовной ответственности и провели в местах лишения свободы почти год.