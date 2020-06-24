Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Ургант высмеял Кокорина за маску из крокодиловой кожи 

Ирина Лебедева 31 минуту назад
Ургант посмеялся над Кокориным
Фото: Instagram
Скандально известный футболист Александр Кокорин опубликовал свою фотографию в маске из крокодиловой кожи.
Кокорин показал маску за 30 тысяч рублей
Этот занятный факт не провел мимо внимания телеведущего Ивана Урганта.
В эфире программы «Вечерний Ургант» Иван со своим соведущим Виктором Хрусталевым довольно едко высмеяли Кокорина, — рассказывает russian.rt.
«Александр носит медицинскую маску из крокодиловой кожи. Этот аксессуар обошелся Александру в 30 тыс. рублей. Соответственно, мы делаем вывод: коронавирус опасен не только для людей, но и теперь для крокодилов», — посмеялся Иван.
Хрусталев отметил, что Кокорин действует по правилам и меняет маски каждые два часа.
На это Ургант заявил, что футболист, безусловно самостоятельный человек И произнес:
«Представляешь, как приятно было футболистам молодежного «Ростова», когда они увидели на лице у Кокорина своего любимого мультипликационного героя?»
После этого Хрусталев поинтересовался, как же дышать в маске из кожи? Он ведь достаточно плотная.
«Это, Митя, зависит, из какой части крокодила взяли конкретную маску. Потому что я уверен, что та маска, которая плотно прижата к носу и рту Александра, в ней прекрасно дышится — в ней есть клапан, — заявил Ургант.
Как пишут СМИ, «крокодиловые» маски шьет одно из московских ателье. Аналогичный странный предмет приобрели Тимати и Баста, а также некоторые другие звезды.
Как сообщал «Рамблер», 8 октября 2018 года футболисты Мамаев и Кокорин устроили две драки в центре Москвы.
По итогам инцидентов спортсмены были привлечены к уголовной ответственности и провели в местах лишения свободы почти год.
Видео дня. Особенности главного военного смотра 24 июня
Комментарии 3
Шоу-бизнес , Тимати , Иван Ургант , Александр Кокорин
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Вонзил ногти мне в колено и пригрозил войной»
«Вонзил ногти мне в колено и пригрозил войной»
«Села бы на конус»: участница Pussy Riot разделась
«Села бы на конус»: участница Pussy Riot разделась
Избивших беременную женщину раздели и выпороли
Избивших беременную женщину раздели и выпороли
«У мужчин основная цель — поиметь вас»
«У мужчин основная цель — поиметь вас»
Видео
Эмоциональная реакция ветерана на речь Путина попала на видео
00:09
Эмоциональная реакция ветерана на речь Путина попала на видео
Прибытие иностранных лидеров в Кремль попало на видео
01:39
Прибытие иностранных лидеров в Кремль попало на видео
Опубликовано видео трюка в «колесе смерти» над пропастью в Альпах
00:38
Опубликовано видео трюка в «колесе смерти» над пропастью в Альпах
Опубликовано видео драки депутатов в облдуме
01:10
Опубликовано видео драки депутатов в облдуме
Политика
Появилось видео с брошенными в квартире младенцами
00:34
Появилось видео с брошенными в квартире младенцами
Общество
Путин обратился к ветеранам с просьбой
00:05
Путин обратился к ветеранам с просьбой
Политика
Вспыхнувший в тоннеле авто попал на видео
00:59
Вспыхнувший в тоннеле авто попал на видео
Происшествия
Парад Победы в Москве завершился
00:24
Парад Победы в Москве завершился
Армия Новости Москвы
У членов прибывшей на парад делегации выявили COVID-19
00:35
У членов прибывшей на парад делегации выявили COVID-19
В мире
Наркокурьера с 1,5 кг мефедрона попал на видео
01:02
Наркокурьера с 1,5 кг мефедрона попал на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение