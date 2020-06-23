Названа истинная причина развода Харламова и Асмус 

Как сообщал «Рамблер», 22 июня Кристина Асмус и Гарик Харламов объявили в соцсетях о разводе, подчеркнув, что решение не спонтанное и на него не повлияли ни фильм «Текст», ни пандемия коронавируса, ни кто-то третий.

По словам коллег Харламова, в прошлом году супруги купили дом и начали ремонт в нем.

«Ремонт мог стать триггером в семейном разладе. Кажется, что тогда и начались споры и недовольства. Ссоры часто начинаются вместе с ремонтом», — пояснил источник в окружении пары.

В этом году состоялся переезд семьи в новый коттедж, однако жить там, скорее всего, будет Кристина Асмус с дочерью, отмечает газета.