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Названа истинная причина развода Харламова и Асмус 

Алиса Селезнёва 1 час назад
Названа истинная причина развода Харламова и Асмус
Фото: ТАСС
Ссоры в семье резидента Comedy Club Гарика Харламова и актрисы Кристины Асмус начались из-за ремонта в доме. Об этом со ссылкой на источники из окружения семьи артистов пишет «Комсомольская правда».
Как сообщал «Рамблер», 22 июня Кристина Асмус и Гарик Харламов объявили в соцсетях о разводе, подчеркнув, что решение не спонтанное и на него не повлияли ни фильм «Текст», ни пандемия коронавируса, ни кто-то третий.
Харламова и Асмус заподозрили во лжи
По словам коллег Харламова, в прошлом году супруги купили дом и начали ремонт в нем.
«Ремонт мог стать триггером в семейном разладе. Кажется, что тогда и начались споры и недовольства. Ссоры часто начинаются вместе с ремонтом», — пояснил источник в окружении пары.
В этом году состоялся переезд семьи в новый коттедж, однако жить там, скорее всего, будет Кристина Асмус с дочерью, отмечает газета.
Видео дня. «Довела мужика»: Харламов и Асмус разводятся
Шоу-бизнес , Гарик Харламов , Кристина Асмус , Комсомольская правда
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