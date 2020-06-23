«Все ушли в отпуск»: Степаненко о закрытии своего шоу 

Юмористка Елена Степаненко в беседе с корреспондентом Starhit отреагировала на слухи о закрытии своего шоу «Еще не вечер», выходящем в эфир на телеканале «Россия-1».

Бывшая жена Евгения Петросяна подчеркнула, что информация о закрытии программы не соответствует действительности.

Поводом для беспокойства фанатов юмористки стало исчезновение шоу Степаненко из сетки вещания телеканала.

Журналисты отметили, что изначально «Еще не вечер» выходило в эфир в выходные, затем его передвинули на вечер пятницы, впоследствии передача вообще перестала фигурировать в телепрограмме. Аналитики предположили, что причиной тому стали низкие рейтинги.

Степаненко в беседе с корреспондентом Starhit поспешила успокоить телезрителей и подчеркнула, что программу «не закрывают». Она добавила, что "все ушли в отпуск", а съемки возобновятся в сентябре.

Информацию об отпуске съемочной группы шоу журналистам также подтвердили сотрудники телеканала. На «России-1» заявили, что в запасе есть два отснятых выпуска шоу «Еще не вечер», которые в ближайшее время выйдут в эфир.

В апреле, как сообщал «Рамблер», стало известно, что у Елены Степаненко после развода с Евгением Петросяном появился новый ухажёр. Известно, что поклонник телезвезды — предприниматель. Он моложе своей возлюбленной, но ненамного. Отмечалось, что бизнесмен заваливает Степаненко цветами и комплиментами, однако взаимности добиться пока не может.