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Дочь Белоусова забеременела от случайного иностранца 

Павел Тиунов 15 минут назад
Дочь Белоусова забеременела от случайного иностранца
Фото: globallookpress.com
Дочь популярного в 90-е певца Евгения Белоусова Кристина забеременела от иностранца, сообщает Starhit. По сведениям журналистов, зачатие произошло во время отдыха 32-летней наследницы артиста в Тайланде.
Отмечается, что радостная новость настигла Кристину Белоусову в конце марта в Москве. Девушка обратилась к врачам, медики подтвердили, что она беременна. Журналисты, ссылаясь на информацию от ближайшего окружения дочери певца, заявили, что Кристина не планировала ребенка, но отказываться от него не собирается.
«Кристину посещали мысли о курортном романе и беременности. Знаем, что отец точно иностранец», — цитирует издание своего неназванного собеседника.
В настоящее время Кристина Белоусова активно делится с подписчиками в соцсетях подробностями своего изменяющегося состояния. Она подчеркивает, что уже набрала около 6 килограммов, у нее выросла грудь и изменились вкусовые пристрастия: девушку потянуло на здоровую пищу.
Ранее, как сообщал «Рамблер», блогер из Краснодара Марина Балмашева заявила, что беременна от своего 20-летнего пасынка. Отцом ее ребенка станет сын бывшего мужа от первого брака.
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Шоу-бизнес , Кристина Белоусова , Евгений Белоусов , StarHit
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