Дочь Белоусова забеременела от случайного иностранца 

Дочь популярного в 90-е певца Евгения Белоусова Кристина забеременела от иностранца, сообщает Starhit . По сведениям журналистов, зачатие произошло во время отдыха 32-летней наследницы артиста в Тайланде.

Отмечается, что радостная новость настигла Кристину Белоусову в конце марта в Москве. Девушка обратилась к врачам, медики подтвердили, что она беременна. Журналисты, ссылаясь на информацию от ближайшего окружения дочери певца, заявили, что Кристина не планировала ребенка, но отказываться от него не собирается.

«Кристину посещали мысли о курортном романе и беременности. Знаем, что отец точно иностранец», — цитирует издание своего неназванного собеседника.

В настоящее время Кристина Белоусова активно делится с подписчиками в соцсетях подробностями своего изменяющегося состояния. Она подчеркивает, что уже набрала около 6 килограммов, у нее выросла грудь и изменились вкусовые пристрастия: девушку потянуло на здоровую пищу.

Ранее, как сообщал «Рамблер», блогер из Краснодара Марина Балмашева заявила, что беременна от своего 20-летнего пасынка. Отцом ее ребенка станет сын бывшего мужа от первого брака.