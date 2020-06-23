Охлобыстин назвал причину ДТП с Ефремовым

Охлобыстин назвал пьесу «своеобразной» и «мистической». По его словам, из-под пера Ефремова вышло именно то, «чего хотел» артист. При этом актер заявил, что произведение получилось пророческим, поскольку многие события случились в реальной жизни.

«Очень многие вещи, большинство того, что есть в этой пьесе, произошло. До мелочей», — подчеркнул Охлобыстин.

Главное совпадение, по его мнению, — гибель главного героя, которого в пьесе зовут Михаил Олегович Камергерский. Его как раз должен был играть сам Михаил Олегович Ефремов.

Комментируя трагедию, Охлобыстин отметил, что она произошла «по обычной человеческой безалаберности», поскольку садиться пьяным за руль нельзя. При этом актер подчеркнул, что члены ближайшего окружения Ефремова практически никогда с ним не выпивали. Заслуженный артист РФ, по его словам, как правило, напивался с новыми знакомыми.

«Они его потчевали. Да вся страна потчевала», — констатировал друг артиста.

Резюмируя вышесказанное, Охлобыстин заявил, что является близким другом Ефремову и будет поддерживать его всегда. По его словам, у него с артистом есть связь, которую не способны нарушить на Уголовный кодекс, ни «нормальные человеческие представления о морали».

Ранее, как сообщал «Рамблер», подруга Ефремова поэтесса Валерия Коренная призвала артиста бросить пить, отметив, что он болен алкоголизмом.